Catalina Usme reveló cuándo es su fecha de retiro del fútbol: “es una realidad”

Para nadie es un secreto que María Catalina Usme Pineda es una de las grandes referentes de la Selección Colombia, al igual que del fútbol femenino en Colombia. Su lucha y sus goles la han puesto como la máxima goleadora histórica del combinado nacional y la catalogan como una de las futbolistas más influyentes en el balompié.

Ad-portas de los Juegos Olímpicos de Francia, en donde Catalina Usme tendrá protagonismo y previo a la Fecha FIFA de mayo y junio ante Venezuela, la jugadora del Pachuca dio claves acerca de lo que será su futuro en el balompié en la entrevista que tuvo en Deportes Sin Tapujos. Cata sentenció que tiene contrato por año y medio con el elenco mexicano y que espera cumplirlo.

Pachuca se creció con el fichaje de Catalina Usme procedente del América de Cali. Las tuzas fueron semifinalistas en la Liga BBVA MX Femenil y estuvieron a nada de clasificar a la final. Rayadas se salió con la suya y las eliminó ganando los dos partidos de la serie.

Con el panorama claro a nivel de clubes y con la esperanza de sumarse al podio en los Juegos Olímpicos, así como lo reiteró en la entrevista, también hubo tiempo para hablar sobre el retiro. Sin duda alguna, una noticia que pegará fuerte y del que se habla mucho a sus 34 años, pero, lejos de pensar en ello, Catalina Usme reveló cuándo sería la fecha y en qué competencia le pondría punto final a su carrera deportiva.

“Bueno, si te soy sincera, yo no me he puesto a pensar en este momento cuándo me voy a retirar porque siento que todavía estoy en la capacidad de aportarle lo mejor a la Selección y al club donde me encuentre, pero sin duda alguna, estoy más cerca de retirarme que cualquier otra cosa, es una realidad”, comenzó a revelar Catalina Usme.

Una vez dicho esto, siguió por la misma línea, “una realidad que uno a veces no quiere asumir, pero sin duda llegará en algún momento. Yo aspiro poder jugar otro Mundial y otro ciclo olímpico aparte de este que acaba de pasar y estos Olímpicos que vienen. Ahí sí pensaría en el retiro. Todavía no quiero pensar en ese momento”. Con este panorama, su retiro sería a sus 38 años y en 2028.