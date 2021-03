César Valoyes: "El fútbol crea una presión muy grande”

Hace algunas semanas se presentó el fallecimiento del uruguayo Santiago el ‘Morro’ García, quien decidió acabar con su vida por problemas mentales. No obstante, su colega y compatriota, el jugar de River Plate, Nicolás de la Cruz, en medio de una entrevista comentó que en alguna etapa de su carrera también padeció de estos problemas por lo que tuvo que estar acompañado de sus familiares para poder superarlo.

No obstante, el ex futbolista del Independiente Medellín, César Valoyes, quien fue campeón en dos oportunidades con el ‘Poderoso’ en el 2004 y 2009, tuvo una entrevista, donde confesó que uno de los motivos para retirarse del fútbol profesional fue porque “me empezaron a dar muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y decidí cortar”.

Le puede interesar: Jugador de River Plate confesó que también sufrió de depresión por el bullying en redes sociales

Y es que el atacante colombiano, quien jugó en varias ligas del mundo como en la colombiana, peruana, china y mexicana recordó en el programa La Barra Contenta que cuando se fue a jugar al Perú “era algo raro, me iba a jugar al exterior y me daban ataques de pánico y ansiedad. Estaba en Medellín y no me daba nada. Entonces dije no me voy a mover más de acá”.

Posteriormente, manifestó que “son problemas mentales, que la gente te ve físicamente bien. Y entonces tú entras a una cancha y la gente no sabe que tú estás teniendo esa situación. No duermes, todo el tiempo sientes pánico, todo el tiempo estás asustado, es un estrés y todo el tiempo esa pensadera. Eso pasa mucho debido a tanto estrés, a tantas cosas que vive uno a lo largo de la vida y sobre todo, debido a la presión del fútbol. El fútbol crea una presión muy grande”.

Vea también: Confirman que Santiago 'Morro' García sí se suicidó: fue hallado muerto en su cama

No obstante, tras finalizar su carrera deportiva, a los 37 años de edad, el atacante ‘Poderoso’ tomó la iniciativa de ayudar a quienes padecen de estos problemas que, a pesar de no ser vistos, suelen afectar a más de un deportista o a una persona común y corriente: “Después de que uno sufre de estos ataques de ansiedad te das cuenta que muchas personas tienen esa problemática. Incluso muchas personas que tienen esto, yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos y de ayudarles, porque es algo prácticamente nuevo”.