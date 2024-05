Cetré no se ofendió por el 'Kevin de Brownie' y envió mensaje a Vinícius sobre el racismo

El tema del racismo en el fútbol se ha puesto nuevamente sobre la mesa gracias a las denuncias y visibilidad que le ha dado el jugador del Real Madrid Vinicius Junior. Recientemente, durante la rueda de prensa previa a un amistoso de la Selección de Brasil, Vinícius lloró al ser preguntado sobre el racismo que ha sufrido en algunos campos de España.

Visiblemente afectado, el jugador del Real Madrid expresó que estos episodios le han hecho perder gradualmente las ganas de jugar al fútbol. "Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", confesó.

A pesar de ello, Vini afirmó que encuentra fuerzas en su familia y en aquellos que le apoyan para seguir luchando. "Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan", añadió, antes de recalcar la importancia de combatir el racismo. "Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor", aseguró entre lágrimas.

El mensaje de Vinícius, cargado de emotividad, ha resonado en el mundo del fútbol, abriendo un debate sobre el racismo y la conducta de los jugadores en el campo. Mientras algunos defienden a Vinícius, otros lo ven como un jugador provocador, lo cual, argumentan, podría generar algunos de los insultos que recibe.

En este contexto, el jugador colombiano Edwuin Cetré, quien ha destacado por sus actuaciones con Estudiantes de La Plata en 2024, fue consultado sobre el tema. Cetré ha capturado la atención de hinchas y medios argentinos, y en una reciente entrevista con TyC Sports, su apodo "Kevin de Brownie" se convirtió en un tema de conversación. Al ser preguntado por su apodo, Cetré respondió con humor: “No es Kevin De Bruyne, es Kevin De Brownie”, provocando risas en el estudio.

La actitud relajada de Cetré frente a este tipo de comentarios ha sido contrastada con la respuesta de Vinícius al racismo. En una entrevista con medios colombianos, Cetré compartió su perspectiva sobre el tema y sobre las declaraciones de Vinícius.

¿Qué dice Cetré sobre el racismo y Vinicius?

“Siempre me tomo las cosas con humor. En Colombia creo que todos somos así. Me decían que Vinícius estaba llorando porque le habían dicho negro. Y después sale lo de Kevin De Brownie... Somos diferentes personas. A lo mejor él la ha pasado peor o le pone más atención a eso. A mí me da igual. A mí si me gritan negro o lo que sea en la cancha, no le voy a poner atención”, señaló Cetré a medios del país.

Las declaraciones de ambos jugadores reflejan diferentes formas de lidiar con el racismo y los insultos en el deporte. Vinícius, afectado profundamente por los ataques racistas, subraya la necesidad de una lucha activa contra esta problemática, mientras que Cetré, adoptando una postura más despreocupada, prefiere no dar importancia a los insultos.

La situación pone en relieve cómo el racismo sigue siendo una cuestión urgente en el deporte, afectando a los jugadores de distintas maneras. Vinícius utiliza su plataforma para llamar la atención sobre el racismo y motivar cambios, destacando el impacto emocional que puede tener en un jugador. Su postura es un llamado a la empatía y a la acción colectiva para erradicar el racismo del fútbol.

Por otro lado, la actitud de Cetré, aunque menos combativa, también es válida y muestra cómo el humor puede ser una herramienta para lidiar con la adversidad. Sin embargo, su respuesta también puede ser vista como un recordatorio de que cada individuo afronta el racismo de manera diferente, y lo que para uno puede ser un comentario inofensivo, para otro puede ser una herida profunda.