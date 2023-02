El miedo de Klopp con Vinicius: "Espero que no pase cerca de algún idiota"

Uno de los duelos más interesantes que tendrán los octavos de final de la Champions League es el cruce entre Liverpool y Real Madrid. Este representa una reedición de la final que ambos equipos jugaron entre sí en 2022 y en donde los merengues se llevaron el triunfo en París.

Previo al partido de ida, donde Liverpool será local en Anfield, habló en rueda de prensa el técnico Jürgen Klopp, quien se refirió a este compromiso y además habló sobre los ánimos de su equipo antes de jugar en casa ante Real Madrid.

"Jugamos la final en París y no la vi de nuevo hasta este fin de semana. Y ahora sé por qué (risas). Jugamos un buen partido. Podíamos haber ganado, pero no lo hicimos. En esos partidos puedes ver su experiencia. Nunca pierden la confianza. No paran las piernas", expresó el alemán en conferencia de prensa.

Klopp destacó las recientes victorias de su equipo ante Everton y Newcastle por la Premier League. Si bien su equipo ha mejorado, sabe que sus dirigidos tienen que luchar con sus armas para alcanzar los objetivos.

Por último, el técnico habló sobre Vinicius Junior y si el jugador va a generar alguna provocación en este duelo: “No sé qué está haciendo. Nada en el mundo puede justificar ninguna reacción así (racista). Espero que no pase cerca de algún idiota que le diga algo. Es un jugador de clase mundial. Él ya es una leyenda del Real Madrid a su corta edad", manifestó.

Cabe recordar que el brasileño anotó el gol que le dio el triunfo y, por ende, el decimocuarto título de la Champions League al Real Madrid en aquella final que jugaron ambos equipos en París el pasado 28 de mayo.

