Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, admitió este martes, tras la derrota por 2-1 contra el Oporto, que su equipo no ha merecido ni clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones ni jugar la Liga Europa en esta campaña, porque "es lo que toca si sólo puedes ganar un partido", al tiempo que instó a "ahora apretar el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar".

"No merecemos ni pasar a octavos ni a la Liga Europa. Es así. (...) Somos un equipo incómodo si nos lo creemos y trabajamos todos, si estamos todos en la misma dirección. A seguir al entrenador y ya está. Esto es el Atleti. Estamos en el Atleti, porque queremos jugar la 'Champions', ser parte del club. Hay que luchar, trabajar... Y si no, fuera", afirmó en declaraciones a 'Movistar' sobre el césped del estadio de Do Dragao tras el encuentro.



Y transmitió su apoyo a Diego Simeone, cuando fue preguntado por si su mensaje sigue calando en el vestuario: "Está calando muy bien. Estamos aquí a sus órdenes para trabajar con él, que es un orgullo trabajar con él, para jugar con este club, pero hay que demostrarlo luego en el campo".

"No tenemos nada que decirle a la afición, gracias por el trabajo que están haciendo en el estadio y fuera de casa, que les escuchamos. No se merecen esto. Ahora, nosotros a apretar el culo y trabajar", insistió.