Messi y Mbappé haciendo de las suyas; goleada al Maccabi en Champions

Messi, Mbappé y Neymar finiquitaron la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones del París Saint-Germain, que se impuso este martes por 7-2 con la contundencia de su tridente ofensivo a un Maccabi Haifa que todavía puede aferrarse a la Liga Europa.



Las tres estrellas del PSG, que totalizan 37 goles en lo que va de campaña, redujeron a nada los esfuerzos del equipo israelí, que salió descarado pero probó la medicina de los quilates de la 'MNM', autores de cinco goles y seis asistencias.

El conjunto francés certificó su undécima clasificación para octavos consecutiva, señal de la solidez del conjunto desde la llegada de los cataríes, aunque todavía no tiene garantizado el primer puesto del grupo, que en la última jornada le puede arrebatar el Benfica.



El equipo francés jugará en Turín frente a una Juventus en caída libre que no tendrá asegurada la plaza en Liga Europa, a la que aspira también el Maccabi, que cierra la fase de grupos ante el Benfica.



Demasiado poco rival el conjunto israelí para un eficaz PSG, que sin Verratti en el centro del campo, reemplazado por el español Fabian Ruiz, perdió algo de solidez en el centro del terreno, pero nada de pegada en el ataque.



No necesitó completar un buen encuentro el conjunto de Christophe Galtien para conseguir una goleada. Evidenció que su defensa debe progresar, pero le bastó con la inspiración de sus tres estiletes que parecen competir en las estadísticas.

La interrupción inicial por las bengalas lanzadas por la afición israelí, muy presente en las gradas del Parque de los Príncipes, pareció amedrentar al equipo local, que entró desdibujado en el duelo, hasta que lo despertó Messi en el 19.



El argentino recibió un rechace de un disparo de Mbappé y con el exterior de su bendito pie izquierdo abrió el marcador.



El ex del Barça, que cumplió 50 duelos con la camiseta del PSG, liberó a su equipo que a partir de ese momento encadenó una fase de juego excelente.