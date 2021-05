Thomas Tuchel lo dejó claro: "No es un partido entre Guardiola y yo"

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, negó en rueda de prensa que la final de la Liga de Campeones de este sábado sea un duelo entre él y Pep Guardiola porque no es "un partido de tenis".



"Nunca he sugerido que esto sea él contra mí, porque esto no es tenis. Estoy seguro de que hemos preparado a los equipos lo mejor que hemos podido. Ya nos conocemos, hemos jugado varias veces y mañana va a ser un partido muy diferente", dijo el alemán en conferencia de prensa.

"Siempre ha sido complicado jugar contra el Barcelona, el Bayern o el City. Guardiola tiene una mentalidad ganadora increíble y este City seguramente sea el equipo más fuerte del mundo", destacó.



"Es un gran sensación llegar a una final como esta. Confío en todo el mundo, todos tienen hambre. Están muy concentrados y son muy disciplinados. Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento más táctica, la de hoy será mucho más ligera", añadió.

El técnico germano confirmó que no tiene ningún jugador lesionado y que N'golo Kanté, que se perdió el último partido de la Premier por un problema en los isquiotibiales, y Edouard Mendy, con un fuerte golpe en las costillas, están disponibles.