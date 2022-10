Tottenham, con Dávinson Sánchez, derrotó a Frankfurt y es líder de su grupo en Champions

Como si fueran Zipi y Zape, pero transformando sus travesuras en goles y asistencias, Harry Kane y Heung-min Son desmenuzaron al Eintracht de Fráncford y reflotan a un Tottenham Hotspur que enfila su pase a octavos de final de la Liga de Campeones (3-2).

La pareja que forman el surcoreano y el inglés, la más prolífica de los últimos años en Inglaterra, volvió a unirse para remontar a los alemanes y evitar otra decepción europea, después del 0-0 en Fráncfort y la derrota en Lisboa.

Y eso que los de Antonio Conte empezaron fatal la noche en el norte de Londres, contra un Eintracht atrevido y que se aprovechó de las lagunas defensivas del siempre irregular Eric Dier. Rondando el cuarto de hora, el central inglés no controló bien un pase horizontal de Cristian Romero y Jesper Lindstrom le robó la cartera.

Este buscó el pase rápido para Kolo Muani, pero Hugo Lloris, providencial, metió el puño. No terminó ahí el peligro. La bola le cayó a Sebastian Rode, que tuvo la sangre fría para cedérsela a Daichi Kamada para hacer el 0-1.

El resultado y unos minutos decepcionantes de los 'Spurs' animó varios abucheos desde la grada. Quejas que pronto se convirtieron en alegría, porque el Tottenham metió tres en menos de 20 minutos.

Cuatro minutos después del gol alemán, Kane descorchó el champagne con un pase entre líneas que dejó solo a Son delante de Kevin Trapp. Golpeo con el interior y a la red. Corrió Rodrigo Bentancur a por la pelota para ponerla en el centro del campo mientras el surcoreano dedicó el tanto a Gian Piero Ventrone, el preparador físico del Tottenham que falleció la semana pasada.

A la remontada de los 'Spurs' ayudó Jakic, con un torpe derribo sobre Kane que no vio de primeras Carlos del Cerro, pero que sí avistó el VAR. Desde los once metros no erró el inglés, que convirtió su primer tanto en Champions.

Ya estaba contenta la afición de Londres, pero antes del descanso llegó otra alegría. Una gran carrera de Pierre-Emile Hojbjerg llevó al danés a línea de fondo. Su centro atrás encontró a Son en la frontal del área y el surcoreano colocó una volea imparable.

3-1 en menos de 40 minutos y solo una inmensa parada de portero de balonmano de Trapp evitó que Son se fuera con un 'hat trick' al descanso.

El alemán, nada más salir de vestuarios, salvó el cuarto a Emerson, pero cualquier atisbo de remontada por parte de los alemanes lo mandó al traste Tuta, que se autoexpulsó en tres minutos. Cometió dos faltas en cuestión de segundos y Del Cerro Grande le echó a la calle.

Con dos goles de ventaja y un hombre más en el campo, el Tottenham se dejó ir y lo pagó en los minutos finales cuando Alidou, en un córner, cabeceó el 3-2. Para certificar una horrible segunda parte, Kane falló un penalti provocado por Bryan Gil en el tiempo de descuento. Por suerte para los londinense, no hubo tiempo para más.

El triunfo permite al Tottenham liderar el Grupo D, con siete puntos, uno más que Olympique de Marsella y Sporting de Portugal. Le queda recibir a los portugueses y viajar a Marsella. El Eintracht cierra el grupo con cuatro puntos, aún con muchas opciones.

- Ficha técnica:

3 - Tottenham Hotspur: Lloris; Emerson, Romero, Dier (Sánchez, m.78), Lenglet, Sessegnon; Bentancur (Bissouma, m.67), Hojbjerg (Gil, m.85); Richarlison (Skipp, m.67), Son (Moura, m.85) y Kane.

2 - Eintracht Fráncfort: Trapp; Jakic, Tuta, Hasebe (Dina Ebimbe, m.69), Ndicka, Lenz (Alidou, m.70); Rode (Smolcic, m.69), Sow, Lindstrom, Kamada (Götze, m.78); Kolo Muani (Borré, m.69).

Goles: 0-1. Kamada, m.14, 1-1. Son, m.20, 2-1. Kane, m.28, 3-1. Son, m.36 y 3-2. Alidou, m.87.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP) amonestó a Dier (m.12), Bentancur (m.40) y Sessegnon (m.84) por parte del Tottenham y a Hasebe (m.59) y Smolcic (m.91) por parte del Eintracht. Expulsó por doble amarilla a Tuta (m.57 y 60) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo D disputado en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres).