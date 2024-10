UEFA revoluciona la final de Champions: revelan nueva sede a futuro

Para nadie es un secreto que, a nivel de clubes, la UEFA Champions League es la competencia por ganar. Esta edición les ha costado a grandes equipos como el Barcelona o hasta al Real Madrid, que, pese a la remontada ante el Borussia Dortmund, está fuera de las zonas de clasificación.

El novedoso formato de la Liga de Campeones impacta fuertemente en el nivel competitivo, pues se han visto partidos sumamente atractivos eliminando la fase de grupos como Bayern vs Barcelona, Real Madrid vs Borussia Dortmund o Liverpool vs Milan que han dado de qué hablar y con el Aston Villa aprovechando tropiezos de los grandes para ser líder después de las primeras tres fechas.

Sin embargo, este nuevo sistema de campeonato tuvo varias polémicas y algunos clubes también estaban en desacuerdo con eliminar la habitual fase de grupos de seis fechas ida y vuelta para clasificar a los octavos de final. Ahora es literal una liga con 36 clubes en disputa.

Cada equipo juega ocho partidos en la primera fase y los primeros ocho clubes irán a los octavos de final directamente. Mientras que, de la novena posición a la 24, disputarán repechaje par emparejar las series en instancias de eliminación directa. Pero, además de este revolcón, van a revolucionar mucho más con las sedes de las finales.

LA MEDIDA QUE PLANEA LA UEFA PARA PRÓXIMAS EDICIONES

Esta Champions League ya tiene una sede para la final única. Pues el próximo 31 de mayo, el Allianz Arena de Múnich será la casa de ese partido por el título. En 2026, el Puskás Arena de Budapest, Hungría será anfitriona de la definición. Para 2027, dos países son candidatos para acoger la final. España con el Cívitas Metropolitano o Azerbaiyán con el Estadio Olímpico de Bakú.

Con este panorama listo hasta 2027, la historia de la Liga de Campeones podrá cambiar rotundamente para las próximas ediciones. La UEFA está pensando en abrir mercado y salir de Europa por primera vez en su historia. De acuerdo con Diario Marca, el ente está meditando la posibilidad de mover las finales a otro continente.

Bolavip menciona que Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA busca abrirse a otros mercados. Un plan comercial para potenciar el certamen en otras naciones. Por esta razón, y por primera vez en la historia podrían salir de Europa para jugar la final en un continente y país externo. Estados Unidos es uno de los grandes candidatos para hacerse con la definición de título en 2028.

Vale recordar que, en el caso de Sudamérica, la Libertadores ya tuvo una final por fuera del continente, después de que movieran la final entre River Plate vs Boca Juniors al Santiago Bernabéu cuando ya se había disputado la ida en La Bombonera. La UEFA tomaría esta medida y el continente sudamericano podría ser una opción en el futuro.