Chilavert y Luis Suárez sin piedad contra Bielsa: destaparon cruda realidad

No ha sido para nada sencillo este último tramo para Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay. El argentino no pudo pelear por el título en la Copa América y se consolaron con el tercer puesto. Luego, se vino el problema con los referentes que decidieron renunciar del combinado nacional como Luis Alberto Suárez y antes del certamen continental, Edinson Cavani y Fernando Muslera.

Lo que vino después fueron los dos empates agridulces en donde no hubo pegada y en donde cedieron terreno contra Paraguay y Venezuela. La clara urgencia es el tema de goleadores, dado que, en ambos cotejos, igualaron sin goles. El máximo artillero del combinado nacional destapó la polémica con Marcelo Bielsa.

Tras ponerle fin a su trayectoria con Uruguay, Luis Suárez reveló la verdad sobre Marcelo Bielsa en entrevista en el programa De Fútbol Se Habla Así. Inició con el tema de Agustín Canobbio a quien habría relegado en Copa América, “hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”.

Además, Luis Suárez se rebeló cuando Marcelo Bielsa les pidió a los jugadores que no saludaran a aficionados y él sentenció que sin importar las consecuencias iba a interactuar con ellos. Además, sentenció problema interno, “el día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”.

JOSÉ LUIS CHILAVERT ENTRÓ EN DEFENSA DE LUIS SUÁREZ Y ESTALLÓ CONTRA MARCELO BIELSA

Polémica tras polémica y si se quiere hablar de exjugadores que generan debate, cala a la perfección José Luis Chilavert. Sin pelos en la lengua, el guardameta explotó con Marcelo Bielsa y respaldó lo dicho por Luis Suárez. Y es que, Chilavert lo vivió en vivo y en directo por su relación con Marcelo Bielsa cuando atajaba en Vélez Sarsfield.

José Luis Chilavert no tuvo piedad con Marcelo Bielsa y aseveró que, “cuando no sale los resultados utiliza palabras ofensivas. A un compañero lo trató de cobarde, yo le dije ‘este plantel ganó todo y que usted no ganó nada’. Me sacó la capitanía”,

Además, José Luis retó a Marcelo Bielsa, sentenciando que tiene un ego gigante y prueba de ello es su manera de responder en ruedas de prensas en donde no mira a quién le pregunta y estalla en polémicas en conferencias, “Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad, y le molesta los líderes, no puede convivir con las figuras”.