Escándalo con Bielsa en Uruguay: leyenda de selección no tuvo piedad

Uruguay vivirá una nueva era en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin un líder claro ni referente tras la renuncia de Fernando Muslera, Edinson Cavani y Luis Suárez, quedará en evidencia un combinado nacional que ya empezó a sufrir sin las viejas glorias en la fecha pasada.

Y es que, no es para menos con las sensibles salidas del máximo goleador de la historia del combinado nacional, Luis Suárez y Edinson Cavani. Una bolsa de goles que se pierden y ahora no hay quién pueda emular lo hecho por ambos. Ante Perú y Ecuador tampoco podrá contar con Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez ni Ronald Araújo, llamados a ser referentes. Sí estará Federico Valverde, insignia uruguaya.

Vea también: Primer contratiempo para Marcelo Bielsa en Eliminatorias: destapan 'problema interno'

Todo se le vino abajo a Marcelo Bielsa antes de las Eliminatorias Sudamericanas con lo que destapó el mismísimo Luis Alberto Suárez señalando al estratega por varios aspectos que se evidenciaron en la Copa América. Su maltrato a jugadores y a empleados del Complejo Celeste donde concentran, o hasta la negativa de que futbolistas interactúen con los hinchas quedan en evidencia.

PROBLEMAS INTERNOS DESTAPADOS POR LUIS SUÁREZ

Luis Suárez estuvo en entrevista en el programa De Fútbol Se Habla Así en donde generó revuelo por las verdades que tiró sobre Marcelo Bielsa. Inició con el tema de Agustín Canobbio a quien habría relegado en Copa América, “hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”.

Siguiendo por la misma línea, Luis Suárez afirmó que, “muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió “muchas gracias”.

Le puede interesar: Bielsa enciende guerra en Uruguay: “usó un jugador de recogebolas"

Además, reveló cómo es el trato con empleados en la concentración, “a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que quedar cuidando por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así”.

Luis Suárez se rebeló cuando Marcelo Bielsa les pidió a los jugadores que no saludaran a aficionados y él sentenció que sin importar las consecuencias iba a interactuar con ellos. Además, sentenció problema interno, “el día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”.