Alejandro Restrepo 'sin piedad' con Juárez: "No puede pasar, hay que sancionarlo"

Se definió la final de la Copa BetPlay 2024. América por un lado superó en los penaltis al Bucaramanga, mientras que, a segunda hora, en un monólogo del Deportivo Independiente Medellín, salieron eliminados pese a la victoria por la mínima diferencia.

Medellín jugó casi todo el partido con superioridad numérica por la expulsión que recibió Luis Marquínez, pero esto no pudo ser esa ventaja necesaria para remontarle el compromiso a su eterno rival, Atlético Nacional. Los verdolagas se quedaron con la clasificación, pese al gol agónico de Ménder García.

Un gol separó a Medellín de igualarle el compromiso en el global a Atlético Nacional y pese a las urgencias que tenían los ‘Poderosos’, los 37,000 espectadores que se acercaron al Atanasio Girardot vivieron el clásico como una fiesta sacando la violencia y dejándola a un lado. De hecho, ni siquiera se inmutaron cuando se acabó el partido y Efraín Juárez reaccionó de manera airada.

Apenas culminó el compromiso, Nacional celebró la clasificación a la final y Efraín Juárez se dirigió a las tribunas con un gesto negativo que lo condicionó. En medio de la rueda de prensa, la policía entró y se llevó al mexicano a descargos por este comportamiento frente a la afición poderosa.

Efraín Juárez se excusó, pidió disculpas si los aficionados se sintieron aludidos, y explicó que no se trataba de una provocación, sino que los gestos iban dirigidos a los directivos de Atlético Nacional que estaban en la tribuna. De igual manera, los hinchas, pese a algunas invasiones y gestos en contra, reaccionaron medianamente bien.

ALEJANDRO RESTREPO SOBRE EL ESCÁNDALO DE EFRAÍN JUÁREZ

Después de una eliminación en donde Medellín fue superior en el trámite de la vuelta, Alejandro Restrepo le restó importancia al partido como tal y en rueda de prensa solo tuvo palabras frente a lo sucedido con Efraín Juárez, “la sociedad le enseñó al individuo. Cosas como las que pasaron ahí no nos ayudan como sociedad. Hemos vivido como fiesta los tres clásicos más lindos de los últimos tiempos. Estadio lleno, la gente comportándose, pero lo que ha pasado al final no puede suceder.

Hay que felicitar a la gente porque se comportó medianamente bien para lo que pasó y lo que pasó con el entrenador no va con los valores y principios de lo que somos los antioqueños, de cómo nos venimos comportando. Venimos corrigiendo temas sociales y hoy acá hablar del partido sobra porque pudo haber pasado algo mucho más grave”.

Además, sentenció que hablar del juego no tenía ningún sentido y que debe haber sanciones para el director técnico, Efraín Juárez, “acá se vivió una fiesta de fútbol. La gente vino, alentó al equipo, nosotros éramos locales, el estadio fue rojo. Hace 20 días fue verde. Perdimos y salimos nosotros derrotados deportivamente, pero con altura. Hoy eso no se vio acá.

Por eso digo que la sociedad le ha ganado al individuo. La sociedad dio ejemplo. Hoy era para que pasar algo más de lo que pasó. No nos podemos permitir eso. hay que señalarlo, sancionarlo y hacer lo que tengan que hacer, pero no puede ser (…). Lo demás sobra. ¿Para qué vamos a hablar de fútbol hoy? No tiene sentido”.