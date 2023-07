Copa Betplay 2023: fecha y hora para los partidos de ida de los octavos de final

La División Mayor de Fútbol Colombiano dio a conocer las llaves de los octavos de final de la Copa Betplay, misma que tendrá un clásico muy importante para el fútbol profesional de este país.

Así las cosas y después de conocer los cruces, la Dimayor publicó en la tarde de este viernes los horarios de los partidos de ida, teniendo en cuenta que solo dos de ellos todavía no tienen fecha y hora establecida.

Se trata de Millonarios vs Atlético Bucaramanga y Independiente Medellín vs Deportivo Pasto, que tendrán que organizarse de acuerdo a la disponibilidad de El Campín y el Atanasio Girardot.

Así se disputará los octavos de final de la Copa Betplay 2023:

Martes 25 de julio:



La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Metropolitano de Techo



Miércoles 26 de julio:



Tigres FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Metropolitano de Techo



Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Daniel Villa Zapata



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Pascual Guerrero



Jueves 27 de julio:



Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: General Santander



Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Deportivo Cali

POR DEFINIR:



Millonarios vs Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto