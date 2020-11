Copa BetPlay: así están los cuartos de final a falta de un clasificado

Se definieron siete de las ocho llaves de los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2020 y Atlético Nacional, América de Cali, Deportes Quindío, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Independiente Medellín y Alianza Petrolera aseguraron un lugar en la siguiente ronda.

El último cupo en los cuartos de final se conocerá el próximo miércoles 25 de noviembre cuando Real San Andrés reciba en el estadio Erwin O'Neill a Deportivo Pasto.

Deportes Quindío dio la sorpresa y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final después de eliminar en los lanzamientos desde el punto penal 5-4 a Deportivo Cali luego de haber empatado 1-1 en los 90 minutos.

En el estadio Polideportivo Sur, Junior de Barranquilla tuvo que trabajar más de la cuenta y también acudió a la definición desde el punto penal para superar 4-3 a Envigado. En el tiempo reglamentario igualaron 3-3.

Atlético Nacional, al igual que Quindío y Junior, definió su clasificación en el punto penal, en donde derrotó 5-4 a Águilas Doradas tras haber empatado 2-2.

En el último partido del miércoles, América de Cali eliminó a Independiente Santa Fe en los penales con marcador de 4-3 después de haber igualado sin goles en los 90 minutos en El Campín.

Deportivo Independiente Medellín rompió con las definiciones desde el punto penal y con un contundente 2-0 derrotó a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Deportes Tolima clasificó por "doble W" ya que Cúcuta Deportivo está impedido para jugar ante la suspensión del reconocimiento deportivo y la orden de liquidación judicial.

En el último duelo de esta semana, Alianza Petrolera tomó revancha de la goleada recibida en la fecha 20 de la liga y con marcador de 4-3 en los lanzamientos desde el punto penal eliminó a Millonarios.

Tras conocer siete de los ocho clasificados, las llaves de cuartos de final de la Copa BetPlay quedaron de la siguiente manera:

Llave A: Real San Andrés o Deportivo Pasto Vs. América

Llave B: Medellín Vs. Junior

Llave C: Quindío Vs. Alianza Petrolera

Llave D: Nacional Vs Tolima