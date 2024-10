Pimentel rompió el silencio tras sanción al Medellín: "Nosotros no"

Parece toda una novela las últimas polémicas de la Dimayor por las decisiones que ha tomado en cosas importantes del fútbol colombiano y todo se agravó en la tarde de este viernes cuando notificaron la sanción a Independiente Medellín.

El equipo de Antioquia ganó el partido de ida de los cuartos de final contra Boyacá Chicó con un resultado de 4-1, pero resulta que ese encuentro no se jugó en la fecha pactada sino un día después porque el 'poderoso' no pudo llegar a Tunja.

Tras este hecho, el conjunto de Boyacá tomó la decisión de hacer la denuncia ante la Dimayor y aunque el ente regular primero falló en contra, ahora sacó una nueva resolución en la que le dio la victoria al DIM y eso causó toda la polémica, más teniendo en cuenta que el partido de vuelta se jugará este mismo viernes en la noche.

Aun con todo eso, el marcador global se cambió y ahora el Chicó va ganando la serie 3-0, por lo que se han generado todo tipo de reacciones por parte de los protagonistas.

Uno de ellos es, sin duda, Eduardo Pimentel, dueños del equipo boyacense, quien después de conocer la noticia reaccionó e inició diciendo: "Esto es un éxito de mi hijo, de Nicolás, él es el gerente y presidente de la institución en este momento. Él solamente me hizo las consultas del caso y yo hice una guía de la situación".

"Nosotros no tenemos problema en ayudar al Medellín si nos avisan con anticipación y así no realizar todo el engranaje de un partido, pero sí a mí me van a avisar media hora antes, yo pregunto cómo así que aplazado", agregó en Blog Deportivo de Blu.

Asimismo, su hijo Nicolás hablo en Win Sports y allí dejó claro que "el aplazamiento del partido del lunes no fue por acuerdo de los dos clubes, sino que al Boyacá Chicó le informaron que el partido quedaba aplazado".

Con todo esto, el DIM solicitó aplazar inmediatamente el partido de este viernes, pero todavía no hay respuesta de la Dimayor.