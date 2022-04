Preocupación en Santa Fe por golpe en la cabeza que recibió Dairon Mosquera

Independiente Santa Fe visitó este miércoles 20 de abril a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el juego de ida de los octavos de final en la Copa BetPlay Dimayor.

Cuando se disputaba el minuto 37, el conjunto 'cardenal' sufrió una sensible baja no solo para el compromiso, si no que también podría ser para lo que resta del semestre.

Y es que el lateral izquierdo Dairon Mosquera tuvo un fuerte choque con Edwuin Cetré al disputar el balón en el juego aéreo.

Mosquera contó con tan mala suerte que golpeó su cara con la parte de atrás de la cabeza de Cetré. tras el impacto, el jugador de Santa Fe se fue al piso y recibió la asistencia médica.

A pesar de recibir atención, el lateral no se pudo recuperar y tuvo que ser sustituido.

A través de la transmisión oficial del compromiso se dio a conocer que la situación de Mosquera no sería solo por el golpe, si no que por una posible fractura.