"Regresé a darle un título a Nacional": Pabón y su felicidad tras quedar campeón

Atlético Nacional se consagró como nuevo campeón de la Copa Betplay 2021 tras vencer en el marcador global al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Uno de los jugadores que más mostró su felicidad fue el delantero Dorlan Pabón, quien regresó al elenco ‘verdolaga’ tras su periplo por el fútbol exterior.

Pabón, quien había logrado su último título con Nacional en la temporada 2011 volvió a celebrar tras diez años: “Esto es muy lindo, la verdad disfruté las finales de 2011. Me voy y volver a darle un título a esta hinchada que me recibió, me dio el cariño, pusieron todo de parte de ellos y yo puse mi parte para volver a hacer historia, eso estoy haciendo. Feliz con este título y que sean muchos más”.

Asimismo, ‘Memín’ Pabón envió un mensaje a toda la parcial de Nacional, pues según el delantero, “vienen más finales”, pero lo que más resaltó fue su felicidad tras "volver a mi país y al equipo que me brindó todo como Envigado, vine a quedar campeón, a hacer historia y eso es lo que estoy haciendo”.

No obstante, es consciente que el título se debe celebrar, pero “tiene que ser corta” porque “ya empezamos los cuadrangulares el sábado. Celebraremos con la familia y la hinchada y después ya preparar el partido”.

Hay que recordar que Nacional debutará en los cuadrangulares finales ante Junior en el Atanasio Girardot. El encuentro entre paisas y barranquilleros está programado para el próximo sábado 27 de noviembre.