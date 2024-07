Bielsa se expone a fuerte castigo: Conmebol le abrió expediente por críticas en la Copa América

En el ojo del huracán está Marcelo Bielsa, director técnico de la selección de Uruguay, después de que se informara que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le abrió un expediente por los comentarios realizados durante la Copa América.

Después de caer ante Colombia en semifinales y previo al compromiso contra Canadá por el tercer y cuarto puesto, el estratega de 68 años lanzó fuerte comentarios en contra de la organización de la Copa América en una rueda de prensa.

En un primer lugar, Bielsa defendió la reacción de sus jugadores, quienes se enfrentaron con algunos aficionados colombianos tras el partido por la llave semifinal, teniendo en cuenta los incidentes que se registraron en la tribuna del Bank of America Stadium de Charlotte en donde estaban ubicados sus familiares.

"No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas. El motivo que provoca la reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. Cómo puede alguien preguntar si tengo temor por las sanciones, cuando la única lógica que impera es una madre de familia con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, madres, agredidas por los espectadores", dijo.

Por otro lado, el técnico del seleccionado charrúa también arremetió en contra de la Conmebol por fallas en la organización de la Copa América.

"Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos. Las uniones del campo no cierran, los campos de entrenamiento eran un desastre. Y luego los árbitros están acusados por la Federación de que se equivocaron. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente sobre los campos de juego", aseguró.

Posible sanción a Marcelo Bielsa

Luego de notificarse la apertura de un expediente, Marcelo Bielsa será citado a descargos en los últimos días del mes de julio. Extraoficialmente se ha conocido que el entrenador podría recibir una fuerte sanción que afectaría su presencia en los particos de la selección de Uruguay en las próximas fechas de la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026.