Bolivia presenta su convocatoria para la Copa América: Bolívar, la base del equipo

El técnico de la selección nacional de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, ha anunciado este domingo la nómina de 29 jugadores que representarán al país en la próxima Copa América, que se celebrará en Estados Unidos a partir del 20 de junio. La convocatoria incluye a siete jugadores que militan en clubes del exterior, así como a diez futbolistas del club Bolívar, quienes iniciarán los preparativos para enfrentar el exigente torneo continental.

Le puede interesar: Dos cracks de la Selección Colombia 'discutieron' en entrenamiento

Entre los seleccionados, destacan los defensores Luis Haquín, del Atlético Ponte Preta brasileño; Efraín Morales, del Atlanta United FC estadounidense; y Roberto Carlos Fernández, del FC Baltika Kaliningrad ruso. En el medio campo, Boris Céspedes, del Yverdon Sport FC suizo; Jaume Cuéllar, del Barcelona B español; Gabriel Villamil, del Liga de Quito ecuatoriano; y Miguel Terceros, del Santos brasileño, son los llamados a aportar su talento y experiencia internacional al equipo.

El Bolívar, uno de los clubes más importantes de Bolivia, aporta diez jugadores a la selección, incluyendo a figuras experimentadas como el portero Carlos Lampe, con 54 partidos jugados con la Verde; el zaguero José Sagredo, con 52 encuentros; y el centrocampista Leonel Justiniano, con 49 apariciones. Estos veteranos serán fundamentales para aportar liderazgo y experiencia a una plantilla que busca ser competitiva en la Copa América.

La convocatoria de Zago también incluye a tres jugadores que vestirán la camiseta nacional por primera vez: Efraín Morales, el guardameta paraguayo-boliviano Gustavo Almada, del Universitario de Vinto, y el centrocampista Adalid Terrazas, del Always Ready. Estos nuevos talentos tendrán la oportunidad de demostrar su valía en el escenario internacional y contribuir al éxito del equipo.

Invitados a los entrenamientos

El estratega Zago ha decidido incluir como "invitados" al defensa Sebastián Álvarez, de Oriente Petrolero, y al centrocampista de Always Ready Moisés Paniagua. Estos jugadores participarán en los entrenamientos de la selección, lo que les permitirá ganar experiencia y estar listos para futuras convocatorias oficiales.

Bolivia se enfrentará a un grupo desafiante en la Copa América, debutando el 23 de junio contra el equipo anfitrión, Estados Unidos, y luego midiendo fuerzas con Uruguay y Panamá. Zago expresó su confianza en que un buen desempeño en el primer partido podría ser clave para las aspiraciones del equipo de avanzar a la siguiente fase del torneo. "Si hacemos un buen primer partido contra Estados Unidos, podemos soñar con la clasificación", afirmó el técnico brasileño.

Zago ha enfatizado la importancia de una preparación meticulosa para el torneo. "Hemos programado todo, hemos hecho todo hasta ahora para que lleguemos bien al primer partido y que podamos empezar la Copa América con el pie derecho", aseguró. Con una mezcla de experiencia y juventud, la selección boliviana se prepara para enfrentar el reto con optimismo y determinación.

Le puede interesar: Confirmado: Transmitirán la Copa América por televisión pública

Lista completa de convocados

Guardametas: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar), Gustavo Almada (Universitario de Vinto).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Pablo Vaca (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Atlético Ponte Preta, Brasil), Efraín Morales (Atlanta United FC, EE.UU.), Roberto Carlos Fernández (FC Baltika Kaliningrad, Rusia).

Centrocampistas: Lucas Chávez (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Fernando Saucedo (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Boris Céspedes (Yverdon Sport FC, Suiza), Jaume Cuéllar (Barcelona B, España), Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Miguel Terceros (Santos, Brasil).

Delanteros: César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Bruno Miranda (The Strongest).

Invitados: Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Always Ready).