Borré y su gran sueño con la Selección Colombia: “Nosotros queremos salir campeones”

La derrota ante Brasil ya hace parte del pasado. La Selección Colombia quiere prepararse de cara a los cuartos de final y mostrar cada vez un mejor nivel futbolístico. Rafael Santos Borré, uno de los hombres claves en el partido frente a la ‘canarinha’, habló en rueda de prensa y se refirió al gran objetivo del equipo.

"Nosotros queremos salir campeones, ese es nuestro objetivo. Ese es el sueño y la mentalidad de todos mis compañeros, queremos ganar algo con esta Selección", declaró el jugador de River Plate, que admite sentirse muy bien por haber sido convocado a la ‘Tricolor’.

"Para todo jugador es un sueño poder estar acá. Para mí era importante para mí estar acá. Las veces que me ha tocado actuar, le he podido brindar solidez, dándole una mano a nuestros volantes", agregó.

Respecto a su papel en el equipo nacional, Borré indicó que no ha demostrado su mejor versión, que es de delantero goleador; sin embargo, su trabajo ha sido clave para defender, como lo hecho frente a Brasil.

"Todavía siento que no he podido mostrar esa faceta de ataque, que es la que más me gusta. Somos jugadores inteligentes que sabemos analizar lo que se necesita en los momentos de los partidos", remarcó.

Finalmente, analizó la actuación del combinado colombiano frente a Brasil, la polémica que se dio con el árbitro Néstor Pitana y el esfuerzo que el equipo hizo.

“Nos deja la satisfacción de que fuimos un equipo fuerte y sólido, cuando todos tenemos claro lo que debemos hacer, somos un equipo difícil y que compite", remarcó. "En el momento fue duro, fue un golpe duro lo que vivimos frente a Brasil, pero tratamos de dejarlo en el camerino. Nos quisimos quedar con los buenos momentos que tuvimos en el partido", puntualizó.

"Frente a Brasil tuvimos un partido en el que sabíamos que tenían un inicio de juego marcado. Debíamos ser inteligentes para saber correr el campo. Quisimos ser intensos y los controlamos bien", concluyó.