[Video] Neymar no soportó el fracaso de Brasil: su cara tras el empate ante Costa Rica

Brasil vivió un partido para el olvido en su duelo ante Costa Rica. El conjunto de Dorival Junior no pasó del empate a uno frente a uno de los seleccionados más débiles en el Grupo D de la Copa América. Sin embargo, los auriverdes están en el segundo lugar de la tabla posiciones, solo superados por Colombia, que consiguió su triunfo ante Paraguay.

Tras el encuentro los ánimos acabaron bastante caldeados entre los brasileros y el elenco tico, La frustración de los jugadores barrileros se hizo evidente cuando después de muchas chances no pudieron conseguir la victoria pese a los constantes ataques de los delanteros del elenco sudamericano

Uno de los hombres que no estuvo en el terreno de juego, pero se hizo presente en el estadio, fue Neymar. El crack del Al Hillal de Arabia Saudita estuvo en las tribunas en el debut del elenco de la verdeamarhela.

Lea también: Primera decisión que tomaron en Brasil tras empatar con Costa Rica

Sin embargo, todo se salió de control al finalizar el partido. Allí, se vio cuando Ney mostró su reacción de frustración por no vencer al que a priori era el rival más sencillo de la llave. El 10 que no pudo estar en el torneo no aguantó la incomodidad con el cambio de Dorival Junior al sacar a Vinicius Junior.

Para el ex Barcelona no fue una situación común ver como el equipo fracasaba desde afuera. Algunos hinchas abuchearon al equipo brasilero y hasta le llegaron a insultar directamente al técnico. El delantero reaccionó e invitó a algunos aficionados a calmarse tras el fracaso en la primera fecha.

Le puede interesar: Scaloni eligió a Colombia para responder criticas de Mbappé al fútbol de Sudamérica

l futbolista vivió un momento para el olvido, tars un partido con un resultado que no estaba entre las cuentas de muchos. Lo más frustrante para Ney fue sufrirlo desde afuera y no poder darle la mano a sus compañeros en el terreno de juego.