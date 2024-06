Colombia clasificó a cuartos de final de Copa América tras golear a Costa Rica

Colombia aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024 tras vencer 3-0 a Costa Rica en un caluroso enfrentamiento disputado este viernes 28 de junio en Glendale, Arizona. La victoria no solo extendió la impresionante racha de 25 partidos invictos del equipo colombiano, sino que también los dejó en una posición privilegiada para cerrar la fase de grupos como líderes del Grupo D, con un decisivo partido contra Brasil el próximo martes.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaban al encuentro con la moral alta después de vencer a Paraguay en su debut, mientras que Costa Rica, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, había sorprendido al mundo del fútbol con un empate sin goles contra Brasil. El técnico colombiano hizo algunos ajustes en su alineación, incorporando al defensa Carlos Cuesta y al delantero Jhon Córdoba, mientras que los ticos apostaron por una estrategia más ofensiva con la inclusión del joven delantero Warren Madrigal.

Desde los primeros minutos, Colombia demostró por qué es uno de los favoritos del torneo, adueñándose del balón y generando peligro especialmente por las bandas, gracias a las incursiones de Luis Díaz y Johan Mojica. Sin embargo, la precisión en el último pase falló, evitando que Córdoba se encontrara mano a mano con el arquero costarricense Patrick Sequeira. Costa Rica, por su parte, se mostró ordenada defensivamente y jugó lejos del arco custodiado por Camilo Vargas, priorizando la contención y buscando contragolpes esporádicos.

La primera gran oportunidad de gol para Colombia llegó al minuto 20. Un desborde a toda velocidad de Luis Díaz terminó en un centro que encontró a James Rodríguez en la frontal del área, pero el remate del volante fue magistralmente desviado por Sequeira. Siete minutos más tarde, un penalti cambió el rumbo del partido. Sequeira arrolló a Jhon Córdoba dentro del área y el árbitro no dudó en señalar la falta. Luis Díaz asumió la responsabilidad desde los once metros y con un potente disparo, puso el 1-0 en favor de la tricolor.

Con la ventaja en el marcador, Colombia no aflojó el ritmo. Primero, un remate elevado de Córdoba al minuto 33 y luego, una jugada de laboratorio que Davinson Sánchez no logró concretar al 37, mantuvieron a los cafeteros cerca de aumentar la ventaja. Costa Rica, consciente de su inferioridad en la primera mitad, optó por no arriesgar y esperar el entretiempo para revaluar su estrategia.

El segundo tiempo

En la segunda parte, Alfaro intentó darle un nuevo aire a su equipo con el ingreso de Joel Campbell, mientras que Lorenzo reemplazó al amonestado Richard Ríos por el experimentado Matheus Uribe. El juego se volvió más disputado en el medio campo, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Al minuto 52, Colombia tuvo una oportunidad dorada para el 2-0 tras un desborde de Córdoba que habilitó a Díaz, pero este se excedió en jugadas individuales y perdió la oportunidad.

La tranquilidad para Colombia llegó al minuto 58. Un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Jhon Arias fue cabeceado con precisión por Davinson Sánchez, poniendo el 2-0 en el marcador. Apenas cuatro minutos después, el 3-0 definitivo llegó gracias a una brillante asistencia de James Rodríguez que dejó a Jhon Córdoba mano a mano con Sequeira. Córdoba no desaprovechó y con un potente remate sentenció el encuentro.

Con una cómoda ventaja, Colombia bajó el ritmo del partido y se dedicó a controlar la posesión del balón, evitando desgastes innecesarios. Sin embargo, al minuto 77, el joven Yaser Asprilla, quien ingresó por James Rodríguez, estuvo cerca de marcar el cuarto gol con un disparo que se fue rozando el poste. Costa Rica, resignada, esperó el final del partido para evitar una goleada mayor.

Con este contundente triunfo, Colombia se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa América, sumando 6 puntos en dos partidos. Ahora, se preparan para enfrentar a Brasil en un duelo que definirá al líder del Grupo D. Por su parte, Costa Rica deberá buscar un milagro en la última fecha contra Paraguay para mantener vivas sus esperanzas de clasificación