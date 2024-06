[Video] El VAR perdona a Argentina: ignoran roja clara para De Paul contra Chile

La segunda fecha de la Copa América 2024 trajo consigo un enfrentamiento cargado de historia y emociones en el que Argentina se midió ante Chile este martes 25 de junio.

El MetLife Stadium, ubicado en las afueras de Nueva York, fue el escenario de un duelo que evocó recuerdos agridulces para la 'Albiceleste'. Hace ocho años, Argentina sufrió una dolorosa derrota en penales frente a 'La Roja' en la final de la Copa América Centenario, sumada a la derrota en 2015 ante el mismo rival. Estas derrotas marcaron un periodo de crisis que culminó con el amago de retirada de Lionel Messi de la selección.

En medio de ese panorama empezó el cotejo. El primer tiempo del partido tuvo pocas emociones en los arcos, aunque Argentina fue más incisivo, con Lionel Messi como su hombre más peligroso. Sin embargo, la 'Albiceleste' careció de profundidad en el último cuarto de cancha. Los chilenos, por su parte, priorizaron el orden defensivo sobre los ataques, manteniendo a raya a los argentinos y tratando de aprovechar alguna oportunidad de contraataque.

¿Perdonaron a Argentina?

A pesar de que el primer tiempo terminó sin goles, una jugada en particular desató la polémica. Al minuto 26, Rodrigo De Paul protagonizó una entrada que muchos consideraron merecedora de tarjeta roja. En una disputa por el balón, Rodrigo De Paul pisoteó con los tacos la canilla de un jugador chileno, dejándolo tendido en el piso. A pesar de lo evidente de la infracción, el árbitro uruguayo Andrés Matonte no pitó nada, y el VAR, encargado de revisar jugadas conflictivas, tampoco intervino.

La decisión del árbitro y del VAR generó una ola de críticas tanto de los jugadores como de los aficionados chilenos. Las repeticiones mostraron claramente el pisotón de De Paul, lo que avivó aún más la controversia. Muchos argumentaron que la falta de acción por parte del VAR socava la integridad del torneo y pone en tela de juicio la imparcialidad de los árbitros.

Chile, que hasta ese momento había mantenido el orden defensivo, se sintió perjudicado y la tensión aumentó en el terreno de juego. Por su parte, Argentina continuó buscando abrir el marcador, aprovechando la libertad concedida por la falta de sanción a De Paul.

El análisis de esta jugada y la polémica que la rodea no solo afecta la percepción del arbitraje en este partido en particular, sino que también plantea preguntas sobre la consistencia y efectividad del VAR en general. A pesar de las claras imágenes que mostraron la infracción, la decisión de no intervenir dejó a muchos cuestionando si existen factores externos que influyen en las decisiones arbitrales.

La Copa América 2024 sigue su curso, pero esta polémica será recordada como un ejemplo más de la complejidad y desafíos que enfrenta el fútbol moderno con la implementación del VAR.

El video de la jugada