Copa América está en duda: gobierno argentino habló de los protocolos covid

La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, dijo este domingo que la realización de la Copa América en suelo argentino aún no está "100 % definida", pero sostuvo que, hasta tanto se tome una decisión final, el país suramericano trabaja en los protocolos sanitarios a cumplir.



"No está definido 100 %. Quienes deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis", dijo Vizzotti en rueda de prensa.



El pasado miércoles, el Gobierno de Argentina presentó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) los "estrictos" protocolos sanitarios para la realización de la Copa América en el país suramericano, que atraviesa desde abril un vertiginoso crecimiento de los casos de covid-19.

El torneo se disputará del 13 de junio al 10 de julio y, en principio, iba a jugarse en Argentina y Colombia, pero este último país pidió aplazar el evento debido a la crisis social que atraviesa, una posibilidad que la Conmebol rechazó.



Vizzotti indicó que el Ministerio de Salud trabaja "hace meses" con las carteras de Interior, Transporte y Defensa y la Dirección de Migraciones en la definición de los protocolos para el ingreso al país, las concentraciones y los entrenamientos de los equipos, los traslados y el trabajo de la prensa.



"Ese trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América. La decisión final se dará estos días", afirmo la ministra.

Según explicó Vizzotti, la cantidad de personas que puede movilizar la organización del evento deportivo "no es un número tan importante" y, "cumpliendo los protocolos y siguiendo las recomendaciones, se puede implementar".



"No es lo mismo una selección nacional que va a estar concentrada y no va a salir del hotel, que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores de fútbol vuelven a sus casas y vuelven a entrenar. Esa es la gran diferencia en relación a la posibilidad de infectarse en un área de circulación comunitaria importante", indicó.