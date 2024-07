Dibu Martínez confesó secreto clave para Colombia por si hay penales: "No me da tiempo"

Emiliano 'Dibu' Martínez habló en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina. El portero del cuadro albiceleste apuntó diferentes situaciones en un compromiso que podrían significar el bicampeonato continental de su selección.

Para el guardameta de Aston Villa, el encuentro será de bastante tensión. El portero tiene una historia particular con el cuadro tricolor tras lo sucedido en las semifinales de la Copa América 2021, cuando en la tanda de penaltis tuvo una actuación polémica.

Al ser consultado por el rival de turno, el Dibu apuntó que Colombia es un equipo diferente al de aquel entonces y destacó varias de sus figuras:“Colombia tiene jugadores en gran nivel como James, Luis Díaz, que lo conozco de la Premier. Sabemos la zurda que tiene James, es una de las mejores de mundo. Pero no sólo es solo juego aéreo el de Colombia. Tienen balas por las bandas, un delantero que aguanta todo (Jhon Córdoba), y la verdad que son muchas armas que tengo que valorar”.

Lea también: Scaloni reveló plan para frenar a Colombia en la final de la Copa América: hay polémica

Una de las situaciones que más generan expectativa antes del partido es una posible tanda de penales. Por ello, el arquero fue consultado sobre dicha posibilidad: “Primero me enfoco en 90 minutos, que es lo más importante. Después si se da hasta los 120, haremos otros 30 minutos como hicimos en el Mundial, que nos tocó sufrir y jugando de muy buena manera. Después los penales son cuestión de suerte”

Seguido a ello, el arquero añadió: "Puedes estudiar mucho pero no todos los penales son iguales. He agarrado penales que eran totalmente lo opuesto a lo que había estudiado. A veces no me da tiempo y no me acuerdo, juegas 120 minutos y no tienes tiempo de recordar. Me concentro primero en los 90 minutos",

Por último, el portero habló sobre la importancia de que ambas hinchadas asuman el resultado de buena manera: “Mañana es una final, van a existir muchas más tensiones, la gente puede llegar a tomar más alcohol (...) Al final se gana o se pierde, pero hay que disfrutar que los dos equipos están en una final”.

Le puede interesar: Lorenzo confirmó las claves de Colombia para ganarle la final a Argentina

Colombia y Argentina se verán las caras en la final de la Copa América 2024 este domingo 14 de julio. El partido será en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 07:00 p.m. hora colombiana.