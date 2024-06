'Dibu' Martínez dio inesperada noticia a Argentina a días de la Copa América

El guardameta de la selección argentina campeona del mundo en Catar-2022, Emiliano Martínez, afirmó este miércoles que está dispuesto "a pelear un poco más" con el club inglés Aston Villa para que le permita acudir con la Albiceleste a los Juegos Olímpicos de París-2024.

"Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club (Aston Villa) me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América (de Estados Unidos) y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100%dado", dijo Martínez a la prensa argentina.

El portero de Aston Villa habló durante la concentración en Miami de la selección albiceleste, que jugará sendos amistosos el 9 de junio frente a Ecuador y el 14 contra Guatemala para completar la preparación para la Copa América de Estados Unidos-2024.

Pero Martínez, de 31 años, quiere ser también uno de los jugadores mayores de 23 que puede llevar el seleccionado para la disputa del fútbol olímpico, donde Argentina buscará ganar el oro por tercera vez, luego de los éxitos en Atenas-2004 y Pekín-2008.

"Siempre pongo a la selección argentina por delante, y si tengo que pelearme con el club, lo haré", advirtió Martínez al canal TyC Sports.

"Lo más importante es la Copa América, y después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la medalla dorada", amplió "Dibu" Martínez, con la certeza de que París-2024 no es una competencia de la FIFA y, por lo tanto, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.

Martínez integrará el plantel argentino que disputará la Copa América desde el 20 de junio próximo y, si llega a la definición, hasta el 14 de julio, mientras que el certamen de fútbol olímpico se realizará entre el 24 de julio y el 9 de agosto, una semana antes del comienzo de la Premier League.

Tras tener una actuación destacada en la Copa del Mundo de Catar, Martínez fue distinguido con el Guante de Oro como mejor portero del campeonato y luego recibió el premio The Best de la FIFA al mejor arquero.

Argentina debutará en el torneo de fútbol olímpico frente a Marruecos el 24 de julio en el Parque de los Príncipes, en París, luego se enfrentará con Irak el 27 de ese mes en Lyon, y en el mismo escenario se cruzará con Ucrania tres días después.