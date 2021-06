James explotó contra Reinaldo Rueda: "Que me diga que no me quiere y me voy"

La polémica sigue enlodando a la Selección Colombia en la previa de la Copa América por la desconvocatoria de James Rodríguez en la recordada controversia donde su versión médica iba en contravía de la Federación; el jugador fue descartado por Reinaldo Rueda y ahora el mediocampista explotó a través de redes sociales.

“Yo no estaba mal ahora yo estaba bien para jugar la Copa América. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él (Reinaldo Rueda) me diga, yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador, ahí yo cierro el culo y me voy”, señaló James a través de su cuenta de Instagram en diálogo con Téofilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga.

Lea también: Reapareció Fredy Guarín y dio señales de su futuro; por ahora lejos de Millonario

“Yo hago fuerza para que ganen y hagan una muy buena Copa, eso es lo que yo quiero. Yo sí quería estar, si yo te digo que no soy un mentiroso. Hay gente que dice que yo no estaba bien, pero yo quiero que recuerden que igual estando no tan bien me ponía la camiseta y siempre rendí; así que no me vengan ahora con huevonadas porque yo tengo la consciencia muy tranquila”.

En la misma conversación, el mediocampista de Everton también pidió respeto para jugadores como Falcao García que le han dado “muchas cosas a la Selección” y que ahora no pasa por su mejor momento.

De interés: Las dos opciones que dio UEFA a Dinamarca tras el susto de Christian Eriksen

Teófilo y Zúñiga también hicieron fuertes críticas hacia la desconvocatoria de James Rodríguez en la Selección Colombia.