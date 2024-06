Primer problema para Ecuador en Copa América: se enciende polémica que cambia los planes

La Selección de Ecuador se prepara con el objetivo de llegar con regularidad para la Copa América 2024, en donde esperan revalidar el buen momento que vive la ‘Tri’ desde las Eliminatorias 2022, el Mundial de Catar y la posibilidad de dejar en alto el nombre del país. Sin embargo, el primer partido disputado con miras a ese anhelo no fue como esperaban.

Argentina fue su rival en el primer amistoso previo a la competencia continental. Ecuador cayó por la mínima diferencia gracias a un tanto de Ángel Di María. Los ecuatorianos ahora enfrentarán a Bolivia y a Honduras, antes de verse las caras con Venezuela en el debut de la Copa América. Félix Sánchez replanteará varios aspectos en su nómina oficial, especialmente por jugadores que presentaron molestias físicas.

No obstante, el problema más grande que tiene el combinado nacional y que podría generar divisiones dentro de la selección es la decisión tomada por el cuerpo técnico de asignarle la capitanía al guardameta, Hernán Galíndez, nacido en Argentina y nacionalizado ecuatoriano. Esto desató un montón de comentarios, especialmente de exjugadores que tuvieron un recorrido importante, no solo en la ‘Tri’, sino en clubes europeos.

¿QUÉ DIJO ANTONIO VALENCIA SOBRE ESTA DECISIÓN?

Antonio Valencia, exjugador del Manchester United, y de la selección de Ecuador criticó radicalmente que se le diera el brazalete de capitán a un argentino, nacionalizado. En sus redes sociales, Valencia escribió, “no es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección. Eso es más doloroso que la derrota”.

Posteriormente, repasó a los grandes capitanes que han tenido a lo largo de la historia, “valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez, pero... ¿dónde está todo el esfuerzo que hicieron Mendes, Aguinaga, Ulises, Iván, ‘el Tin’ (Delgado), que abrieron puertas para que el fútbol ecuatoriano cambie?”.

HERNÁN GALÍNDEZ SE DEFENDIÓ Y EXPLICÓ SU CAPITANÍA

Hernán Galíndez se hizo cargo de la capitanía ante Argentina, frente a su nación. Todo tenía su explicación. Enner Valencia fue quien tomó la decisión de que Hernán fuera el jugador que portara el brazalete. “Enner, como Ángel Mena y Álex fueron los que me abrieron las puertas de la selección ya hace cuatro años. Valoro mucho su amistad y que hoy tengan un gesto así conmigo. Sin duda es una de las cosas más lindas que me han pasado en mi carrera”, aseveró el arquero.

Además, explicó, que, pese a no ser ecuatoriano de nacimiento, está orgulloso de poder portar la camiseta de Ecuador, “estoy muy feliz y orgulloso. Yo sé que no nací en el país. Sé que la decisión que tomó Enner no habrá sido fácil, pero habrá visto algo en mí que le hizo tomar esa decisión, y se lo agradezco muchísimo”.

El combinado nacional cerró la polémica con un mensaje para Galíndez que decía, “la verdadera definición de: ecuatoriano no solo se nace, se hace”.