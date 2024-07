Quinto técnico que renunciaría tras fracaso de Copa América: no aceptó propuesta

La Copa América 2024 aguarda por la final entre Argentina vs Colombia. Los argentinos van por su decimosexto título del continente, mientras que los colombianos buscan su segundo, después del que consiguieron en 2001 ante México con un solitario gol de Iván Ramiro Córdoba. Una final inédita en esta competencia que da mucho de qué hablar.

Sin embargo, la Copa América también ha dejado grandes fracasos con algunos equipos y por estas cuestiones, directores técnicos fueron cesados. Tras sus respectivas eliminaciones, se dio a conocer que el español, Félix Sánchez Bas de Ecuador sería el primero en dejar su puesto en cuartos de final ante Argentina. Luego, lo siguió Daniel Garnero de Paraguay, Heimir Hallgrímsson de Jamaica y Gregg Berhalter de Estados Unidos.

Además, Gustavo Alfaro peligra en Costa Rica. México ratificó a Jaime Lozano pese al fracaso sufrido al no poder pasar de la fase de grupos. Pero, días después la mandaron cambiada y Lozano estaría a nada de renunciar su contrato con la selección mexicana por no haber aceptado una propuesta de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

JAIME LOZANO HABRÍA RENUNCIADO

Aunque por ahora son tan solo rumores, en varios medios de México ya han replicado informaciones acerca de la salida de Jaime Lozano al no haber estado de acuerdo con las propuestas que le hicieron. En primera instancia, afirmaron su continuidad pese al mal torneo disputado. Con el pasar de los días, habrían cambiado de parecer.

La FMF quiere dar el golpe con la llegada de un viejo conocido como Javier Aguirre. A Jaime Lozano, quien fue interino anteriormente y ratificado como entrenador en posesión le propusieron que fuera el asistente técnico del ‘Vasco’, pero ‘Jimmy’ no quedó conforme con esto. Por esta razón, habría presentado su renuncia irreversible.

El diario mexicano, Mediotiempo, expuso las razones por las cuales Jaime Lozano no aceptó. El primero, no ve el por qué deba ser relegado a un rol menor al de ser estratega en posesión, y el segundo, porque Aguirre solo lo quiere a él y no al cuerpo técnico actual de Lozano. ‘Jimmy’ no está dispuesto a que sus ayudantes pierdan la oportunidad en la selección mexicana. Habrá que esperar la decisión final de la FMF para el futuro.