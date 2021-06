Scaloni destaca victoria de Argentina: "Hoy se ganó con un plus de rabia"

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, destacó que tanto en los dos partidos por eliminatorias (Chile y Colombia) como en el debut ante Chile en esta Copa América pese a los empates, también la Albiceleste mereció ganar y que este viernes ante Uruguay se consiguió con un "plus de rabia".

“En los partidos anteriores, Argentina también mereció ganar. No pudimos por cositas. Hoy se logró con un plus de rabia y solidez para que no nos conviertan, estuvimos bien en todas las facetas. Hoy el equipo estuvo muy sólido", expresó el entrenador en conferencia de prensa.

“Guido (Rodríguez) siempre estuvo con nosotros, hace rato que valoramos su compromiso. Hoy tuvo su oportunidad y la aprovechó muy bien. Pensamos en Uruguay y nos decidimos por estos chicos. Jugamos en poco más de dos días contra Paraguay y había que darles descanso. Siempre digo que todos los futbolistas del plantel están para jugar, me pone muy contento porque le hace muy bien a la Selección", analizó el entrenador de la Albiceleste.

"Esta victoria nos deja tranquilos porque el equipo estuvo muy bien ante un gran rival. Todas las decisiones las tomamos siempre por el bien del equipo, eso está clarísimo”, enfatizó y al ser consultado porqué no ingresó 'el Kun' Agüero expresó: "Porque puse a Correa por Lautaro (Martínez)".

Luego del empate con Chile y la victoria sobre Uruguay, Argentina permanecerá en Brasilia a la espera del duelo del próximo lunes ante Paraguay por la tercera jornada del Grupo A que lo tiene líder con cuatro unidades junto con la Roja.