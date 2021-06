Selección Colombia: Daniel Muñoz se sinceró sobre reemplazar a Juan Guillermo Cuadrado

Mientras ultiman detalles para los cuartos de final de la Copa América, en la Selección Colombia sus protagonistas siguen teniendo buen contacto con la prensa y este sábado fue el turno para Daniel Muñoz, polifuncional jugador del Genk de Bélgica que ha recibido el respaldo de Reinaldo Rueda.

Primero respondió a las dudas sobre su función como lateral en la Selección Colombia, teniendo en cuenta que tiene otras virtudes como volante: "La función más importante para un lateral es defender, ya después que uno defienda bien, uno puede soltarse con más facilidad al ataque. Eso me lo va a ir dando el partido, en los que estamos he tenido las chances. Contra Brasil tenía que estar más pendiente de los duelos, por la clase de jugadores que tienen y por el equipo que manejan, mi función principal era defender y lo hicimos bien".

Ante la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en cuartos de final por sanción, Muñoz habló sobre la probabilidad de reemplazarlo: "La posibilidad siempre existe, soy un jugador polifuncional que te puede jugar a varias posiciones y no soy ajeno a eso, pero eso le corresponde al ‘profe’ (Reinaldo Rueda) hablarlo, pensarlo y en caso de hacerlo, yo estaré a disposición de siempre dar lo de mí. Es algo que evaluará el ‘profe’ y lo que quiera buscar en los partidos de cuartos".

También hizo un balance de su trayectoria como futbolista profesional: "Para mí ha sido algo que me ha llenado mucho, a la edad que tuve la posibilidad de debutar como jugador profesional no era nada fácil, en cinco años que llevo a nivel profesional he conseguido grandes cosas, aún falta mucho por recorrer y por aprender. Le doy gracias a Dios por el privilegio que tengo de poder haber debutado, de haber jugado en el equipo de mis amores, de poder ser capitán, dar un salto a Europa y hoy estar disputando una Copa América, es algo que me llena de orgullo".

Y cerró ratificando el compromiso de la Selección Colombia pensando en el título de la Copa América: “Somos conscientes de lo que viene, sabemos que es un partido muy importante. Colombia está para pelearle a cualquier selección, tenemos muy buenos jugadores y soñamos con ser campeones, vamos a lucharlo hasta el final, sea cual sea el rival que vayamos enfrentar en cuartos".