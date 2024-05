Selección Colombia: Falcao sí, James no; Carlos Antonio revela las razones

La Selección Colombia ase alista para lo que será la Copa América 2024. El combinado nacional comandado por Néstor Lorenzo anunciará la lista de los 26 jugadores citados para el torneo continental en los próximos días y de antemano ya existe un debate sobre los jugadores que deben estar convocados.

Para el entorno del equipo cafetero hay varios jugadores que no han tenido la continuidad esperada y por ello no deberían hacer parte del listado. Sin embargo, dos nombres reinan la polémica sobre su posible presencia en el equipo tricolor de cara al torneo, en donde la selección debitará el próximo 24 de junio ante Paraguay.

James Rodríguez y Falcao García son los futbolistas que despiertan los mayores debates por su presencia en el equipo cafetero. Los referentes del cuadro colombiano hace largo tiempo no tienen la misma continuidad y por ello hay un amplio cuestionamiento sobre su presencia en el equipo.

Lea también: Falcao dice que no lo llaman a la selección porque no tiene continuidad ¿por qué a James sí?

Carlos Antonio Vélez habló sobre la posibilidad de que ambos futbolistas hagan parte del listado de Lorenzo. El periodista aprovechó la entrevista de Dito Lemos al futbolista samario para hacer una referencia clara a la presencia de ambos jugadores.

Tras escuchar las palabras del delantero colombiano manifestando que no ha tenido mucha continuidad y que por ello no ha podido estar con la selección, el comunicador fue contundente: "Escucharon, Falcao admite que no ha vuelto porque no ha tenido continuidad y estos son los datos de él, son 475 minutos en 25 partidos, entonces viene mi pregunta y cómo James sin continuidad si lo llaman. James ha tenido este año 145 minutos"

El comunicador añadió que no comprende las diferencias y que hablando desde el mérito, el samario tiene más puntos para entrar en la lista de Colombia: "Por qué James sí tiene derecho a ser convocado y Falcao no. Radamel admite que está bien, que no lo convoquen porque no ha tenido continuidad. Falcao lo reconoce y tiene matemáticamente un mérito superior al de James para ser convocado y Sin embargo, James será convocado y Falcao no".

Le puede interesar: Selección Colombia: sorpresiva opción para que Falcao vaya a la Copa América 2024

Por ahora, habrá que esperar para conocer cuál de los dos referentes será convocado. Lorenzo confirmará sus elegidos en el transcurso de los próximos días.