"Cali es un 'equipito' chico": la que se armó por culpa de un narrador argentino

Deportivo Cali venció a Boca Juniors en el debut de Copa Libertadores. El cuadro azucarero se impuso, más allá del favoritismo que había por los lados del equipo argentino.

La prensa de ese país, de alguna manera, había subestimado al conjunto azucarero en la previa, ya que ocupa los últimos lugares de la tabla de posiciones en el fútbol colombiano, actualmente.

Vea también: "Creo que llegó el momento": ¿Se aproxima el retiro de 'Teo' Gutiérrez?

Por ello la sorpresa que hubo con el resultado a favor del Deportivo Cali el martes pasado frente a un Boca Juniors que no atraviesa su mejor momento en todas las competiciones que disputa.

El marcador trajo consigo varias críticas hacia el 'Xeneize' y su técnico Sebastián Battaglia; varios periodistas argentinos cuestionaron el resultado, señalando que se jugó ante un "'equipito' chiquito".

Le puede interesar: Presidente del Cali saca la factura: "Callar bocas es bonito"

"Se entretiene uno más con Pitágoras que con este Boca soporífero que anoche perdió con un equipito, sí, tengo que decirlo, es chiquitito. Ahora los colombianos me amenazan, me dicen que cómo le digo ‘equipito’ al Cali. Me animo a decirlo", dijo Daniel Mollo, narrador argentino, quien desató la polémica por los aldos del elenco verdiblanco.

Vale señalar que el próximo partido del Deportivo Cali será frente al Corinthians en la Copa Libertadores; por su parte, Boca Juniors recibirá al Always Ready de Bolivia.