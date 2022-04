Presidente del Cali saca la factura: "Callar bocas es bonito"

Inició la fase de grupos de la Copa Libertadores y Deportivo Cali venció como local a Boca Juniors 2-0, iniciando con 'buen pie' su participación.

Pues los dirigidos por Rafael Dudamel desarrollaron un buen juego leyendo los tiempos del partido, y siendo efectivos cuando tocaron la puerta de Agustín Rossi a excepción de una acción que Yony González no pudo concretar en la primera parte.

Así, este miércoles, el presidente de la institución, Marco Caicedo, ofreció declaraciones a Zona Libre de Humo, en donde comentó lo que percibió del duelo.

En medio de algunas preguntas acerca del actual DT, comentó "no creo en el inmediatismo, no me gusta cambiar técnicos a cada rato", lo que deja saber que al menos hasta el final de la temporada el estratega será Dudamel.

"Seguimos con plena convicción de que vamos por buen camino", dijo el directivo con relación al proceso del entrenador venezolano.

Asimismo, Caicedo comentó que "tenemos ilusión con la Libertadores pero no vamos a abandonar la Liga Betplay", teniendo en cuenta que es lejana la posibilidad de avanzar a cuadrangulares.

Entre tanto, manifestó que "suena feo, pero callar bocas en bonito", en vista de que eran bajas las probabilidades de que el cuadro 'azucarero' se hiciera con la victoria.

Ahora el conjunto vallecaucano se enfoca en el duelo liguero contra Junior en Palmaseca, mientras la próxima semana tendrá que viajar a Sao Paulo (Brasil) para enfrentarse a Corinthians por el torneo continental.