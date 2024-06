Copa Libertadores 2024: así quedaron los bombos para el sorteo de octavos de final

La Copa Libertadores 2024 llegó a la fecha 6 de su fase de grupos. El torneo continental más importante de clubes de Sudamérica culminó su fase de grupos para esta edición, ya tiene 15 equipos que aseguraron su lugar entre los mejores del torneo.

Tras culminar la fase inicial del torneo, el camino de los octavos de final ya está decantado en casi todas las zonas. Los Grupos F y H fueron los últimos en confirmar los dos equipos que avanzaron a la siguiente ronda. Palmeiras, San Lorenzo, River y Nacional fueron los clubes que lograron un cupo en esta fase.

El elenco del 'ciclón' argentino sumó un empate ante el 'verdao' en su cancha y consiguió el tiquete de su grupo como segundo. Mientras que en la zona de River y Nacional, los argentinos vencieron a Táchira y los uruguayos cayeron con Libertad de Paraguay, pero ambos ya tenían un lugar en los mejores 16 equipos del continente

Después de culminar la fase grupos, los equipos clasificados son: River Plate, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Sao Paulo, Bolívar, Junior, The Strongest, Peñarol, Talleres, Flamengo, Nacional, Botafogo, San Lorenzo y Colo Colo.

Cabe recordar que aún falta por definirse un equipo. En el Grupo C, la plaza restante se resolverá entre Huachipato y Gremio. El elenco brasilero tiene dos partidos pendientes debido a las inundaciones en Río Grande Do Sul. El club tricolor definirá si ganando clasifica como primero o segundo de la zona que comparte con The Strongest.

La CONMEBOL confirmó que el sorteo de la fase de octavos de final se hará el próximo lunes. En esta llave los primeros de cada zona enfrentarán a uno de los clubes que terminaron como segundos sin restricción de ser del mismo país o haber compartido grupo.

Por el lado de Junior, único representante colombiano, sus posibles rivales son: The Strongest, Peñarol, Talleres, Flamengo, Nacional, Botafogo, San Lorenzo y Colo Colo, Huachipato y Gremio. El elenco barranquillero cerrará la serie jugando como local.

Copa Libertadores 2024: Bombos sorteo octavos de final

Bombo 1:River Plate, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Sao Paulo, Bolívar y Junior.

Bombo 2: Peñarol, Talleres, Flamengo, Nacional, Botafogo, San Lorenzo y Colo Colo.