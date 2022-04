[Foto] A tirar 'facha' contra Boca: el nuevo look de Teófilo Gutiérrez

Deportivo Cali recibe en su estadio a Boca Juniors por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, a la cual accedió por ser el campeón de la Liga Betplay del 2021-2.

Así, y en vista de la dificultad que implica enfrentar a uno de los clubes más importantes del continente, se espera que los referentes y jugadores con más trayectoria sean los encargados de guiar al equipo hacia la victoria.

De tal manera, aparece el delantero Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, quien ha manifestado su poco agrado hacia el rival de turno, teniendo en cuenta su pasado por River Plate, Racing de Avellaneda y Rosario Central -que siempre juegan 'un partido aparte' ante el 'xeneize'.

Y es que el futbolista no está firmando su mejor temporada, pero dadas las condiciones técnicas que ha mostrado a lo largo de su carrera y el liderazgo que tiene en el plantel podría ser determinante.

No obstante, esto no es lo único que llama la atención en el barranquillero, pues en la mañana previa al duelo, visitó a su estilista de confianza, quien le permitió un cambio de look que ha dado de qué hablar.

Pues 'Teo' ahora tiene el cabello de dos colores, en donde aparecen el verde y el azul, representando una imagen completamente nueva para él.

Cabe recordar que el duelo entre 'azucareros' y 'xeniezes' tendrá lugar en Palmaseca a partir de las 7:30 p. m. (de Colombia) y 21:30 (de Argentina).