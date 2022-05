Llaves de octavos de final de la Copa Libertadores: Tolima conoció su rival

La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó este viernes 27 de mayo el sorteo de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Deportes Tolima, único equipo colombiano clasificado, tendrá un duro desafío ya que deberá enfrentar a Flamengo de Brasil.

La llave comenzará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y terminará en el Maracaná de Río de Janeiro.

En caso de que Tolima clasifique a cuartos de final se enfrentará con el ganador de la serie entre Corinthians y Boca Juniors.

Llaves de octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores:

Atlético Paranaense Vs. Libertad

Deportes Tolima Vs. Flamengo

Vélez Sarsfield Vs. River Plate

Emelec Vs. Atlético Mineiro

Cerro Porteño Vs. Palmeiras

Talleres Vs. Colón

Corinthians Vs. Boca Juniors

Fortaleza Vs. Estudiantes de La Plata