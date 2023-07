Nacional y Pereira evitan los 'cocos': así quedó el sorteo de octavos de final en la Libertadores

La Copa Libertadores 2023 llegó a cabo su sorteo para la fase octavos de final. Atlético Nacional y Deportivo Pereira llegaban como los equipos colombianos que consiguieron un tiquete entre los mejores 16 equipos del continente.

Los equipos colombianos accedieron a esta instancia como segundos y, por lo tanto, solo podían medirse a alguno de los primeros de grupo. Racing. Inter de Porto Alegre, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Boca Juniors, Paranaense y Olimpia eran los posibles rivales de los conjuntos cafeteros.

Por el lado de Atlético Nacional, el sorteo no quedó tan complicado para el conjunto de Paulo César Autori. El elenco verdolaga se medirá ante Racing de Avellaneda en una llave que arrancará en Medellín y terminará en el Cilindro de Avellaneda.

Deportivo Pereira tendrá una papeleta complicada en su primera aparición en Libertadores. El conjunto de Alejandro Restrepo se medirá ante el exitoso Independiente del Valle, que ganó su zona y viene de ser campeón de la Copa Sudamericana hace poco.

Para la instancia de cuartos de final, Nacional se podría cruzar con el ganador de la llave entre Boca Juniors y Atlético Nacional de Uruguay. Mientras que Pereira tendría un camino más complejo ante Mineiro o Plameiras, en caso de superar a los ecuatorianos.

Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023

Atlético Nacional vs Racing

Deportivo Pereira vs Independiente del Valle

Flamengo vs Olimpia

Nacional de Uruguay vs Boca Juniors

River Plate vs Internacional

Argentinos Juniors vs Fluminense

Atlético Mineiro vs Palmeiras

Bolívar vs Athletico Paranaense