Periodista argentino pordebajea a Tolima y ningunea a Pereira: "no se si es Colombia o Venezuela"

Deportivo Pereira y Deportes Tolima ya tienen rivales tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana. Ambos equipos quedaron ubicados en grupos de suma complejidad, viendo los enfrentamientos que tendrán en ambos torneos internacionales.

Los dos equipos tienen una historia modesta a nivel copero, principalmente el cuadro risaraldense, el cual debutará en Libertadores enfrentando a clubes como Boca Juniors, Colo Colo y Monagas.

En cuanto a Tolima, los dirigidos por Hernán Torres tendrán como rivales a Puerto Cabello, Sao Paulo de Brasil y Tigre.

Al respecto, el periodista argentino Pablo Carrozza, famoso por sus polémicas opiniones acerca de los equipos colombianos, se refirió a Pereira y Tolima, dejando claro que poco es lo que conoce de ambas escuadras en el ámbito copero.

“A Boca le tocó un grupo muy fácil, con Colo Colo va a ser una batalla… Ni hablemos de Monagas y Pereira. Con todo respeto, Venezuela y Colombia están muy, pero muy lejos, tienen muchas plazas dentro de la Copa. Sería bueno que empiecen a tener menos plazas esos países. Que sea la Copa continental de Sudamérica…”, dijo en su canal de Youtube.

Posteriormente, se refirió al Tolima: "me confundo si es de Colombia o de Venezuela, creo que es de Colombia. Como me pasaba con el Cúcuta, que no sabía si era de Colombia o de Venezuela, creo que Cúcuta jugó de local en Venezuela un partido. Con Tolima me pasa eso…”.

Vale decir que Deportivo Pereira debutará el 5 de abril frente a Colo Colo el 5 de abril en la Copa Libertadores; Tolima, entre tanto, visitará a Puerto Cabello el 6 de abril.