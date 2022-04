[Video] El colombiano que no se arrugó con Gabigol; no comió de nada en la Copa Libertadores

La segunda fecha de La Copa Libertadores 2022 arrancó a pura emoción. Los equipos que abrieron la jornada 2 de la fase de grupos del torneo, brindaron goles, buenas jugadas y discusiones. El torneo de clubes sudamericano se ha hecho reconocido en todo el mundo por la calidad y la dureza de los enfrentamientos, jugar la copa es diferente.

Uno de los máximos referentes del torneo actualmente es Gabriel Barbosa ó 'Gabigol'. El delantero de la Selección de Brasil ha sido una figura sobresaliente en las últimas campañas del Flamengo que volvió a la gloria con su título de 2019, luego de pasar 38 años desde su primera conquista en 1981. El atacante del 'Mengao' se ha hecho popular por su poder anotador, pero también por sus polémicas declaraciones.

Las actitudes del 9 del conjunto carioca no pasaron desapercibidas en el duelo ante Talleres. Los defensas del conjunto argentino ya sabían a lo que se enfrentaban y no dieron espera para ser sorprendidos por el brasilero. Uno de los defensas del conjunto cordobés es el colombiano Rafa Pérez, que tuvo un cruce bastante particular con Gabigol.

Sobre el minuto 57, el delantero fue por un balón dentro del área, pero el ex Junior le puso el cuerpo, y mandó la pelota a la tribuna, sacando por delante al 9 brasilero. La acción fue licita, pero no le gusto en nada a a Gabigol. Barbosa se paró del suelo a buscar a Pérez. El colombiano que no se arrugó y con el codo alejó al jugador del onceno brasilero.

Los otros jugadores de Flamengo tuvieron que apartar al 9 del conflicto. Después de la acción, la estrella brasilera no se lo tomó muy bien. Sin embargo, el partido termino con un contundente 3-1 para su equipo, en el que convirtió el tanto inicial.