[Video] Gol y triunfo en Libertadores para el colombiano Jeison Medina

El goleador colombiano Jeison Medina concretó este jueves de penalti el triunfo 1-0 del ecuatoriano Aucas sobre el paraguayo Nacional, en el partido de ida de la primera fase previa de la Copa Libertadores disputado en Quito, que se completará con el de vuelta el próximo 15 de febrero.



El duelo principal de la noche se produjo entre los atacantes del equipo ecuatoriano y la destacada actuación del portero del club paraguayo, Antony Silva, que solo pudo ser superada por el gol de Medina, al minuto 85.



El partido resultó intenso de principio a fin, con el cuadro local buscando abrir la ruta de la victoria por todos los frentes de su ataque, y el visitante con grandes precauciones defensivas y pocos elementos en el contraataque, aunque cerca estuvo de sacar el empate.

El primer tiempo resultó agradable por las ocasiones de gol que fabricaron ambos equipos y que terminaron convirtiendo en figura al portero Antony Silva, aunque los atacantes ecuatorianos tampoco alcanzaron a empujar en varias ocasiones el balón al fondo del arco.