Amaranto Perea confesó sentir "bronca" por la derrota de Junior ante Libertad

Junior empezó mal su camino en la Copa Sudamericana. El equipo 'tiburón' perdió 4-3 en condición de local ante Libertad de Paraguay. El cuadro 'juniorista' tuvo errores puntuales que definieron su actuación y evitaron que se fuera con la portería en cero.

Luis Amaranto Perea, técnico de Junior, habló sobre lo que le dejó el partido y admitió sentir enojo por cada acción en contra que no se logró defender.

“Queda uno con bronca, con mucha rabia y tristeza porque no es fácil anotarle tres goles a un rival como Libertad. Sentimos que perdemos más por cosas nuestras, sin dejar de darle valor a lo que hizo el rival, que aprovechó cada fallo y fue certero. Se nos escapa un partido que, pienso, pudo haber dejado otro resultado más justo", analizó el entrenador.

Respecto al juego de Junior en ataque, Amaranto resaltó cada acción, pero señaló el resultado, que para él es inesperado.

“Las sensaciones del cómo marcamos los goles fueron muy buenas. Después, en los goles que marcaron ellos, fueron jugadas que hemos trabajado mucho. Sabíamos que eran muy peligrosos en esas transiciones ofensivas y creo que sus goles llegan con mucha facilidad", determinó.

"Es una noche dura, una noche inexplicable, porque marcar tres goles en condición de local y que te marquen cuatro es que hay mucho que revisar. No quiero apresurarme, quiero revisar bien para ver qué fue lo que pasó y a partir de ahí corregir", agregó.

Por otro lado, para el entrenador por momentos Junior mostró jerarquía para definir las jugadas, aunque no le salieron varias acciones.

"Al final hemos marcado tres goles, es cierto que debemos corregir mucho en defensa, pero hemos marcado tres goles de la forma en que creímos que podíamos hacerlo, en como lo habíamos trabajado", indicó.

Junior jugará el próximo miércoles 21 de julio ante Libertad en territorio paraguayo. El club barranquillero intentará remontar el marcador para clasificar a la fase de cuartos de final. El técnico Perea confía en poder darle la vuelta al resultado.

"Podemos ir a ganar a Paraguay perfectamente, pero no es fácil porque la ventaja no la tenemos. No obstante, pensamos que vamos a sacar el orgullo y el trabajo ofensivo que hemos hecho. Si lo repetimos, creo que tenemos posibilidades. Miraremos como minimizar los errores defensivos que hemos cometido para tener muchas más posibilidades de ir a ganar”, concluyó.