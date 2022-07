"Cuando no tenemos la pelota el equipo se frustra" Dudamel explicó el bajo nivel del Cali

Luego del empate 0-0 del Deportivo Cali por Copa Sudamericana, el técnico Rafael Dudamel le salió al paso a las criticas para el conjunto azucarero. El entrenador dejó ver cuales fueron las principales falencias de su equipo y reconoció la labor de los visitantes

Sobre el debut de su equipo en el segundo semestre

“Fue nuestro primer partido de la temporada y ellos están finalizando el torneo. Son un equipo con fluidez en su juego y un funcionamiento establecido. Sabíamos lo que íbamos a enfrentar".

El reconocimiento para el rival y los nuevos refuerzos

"Destacamos la capacidad del rival y dentro de todo lo que fue el partido, tengo que reconocer el esfuerzo que hicieron los jugadores. Siendo el primero de la temporada, varios mostraron carácter y jerarquía para mantener firme al equipo”, en relación a Guillermo Burdisso y Germán Mera.

Después de las referencias directas al empate 0-0 con Melgar, el técnico apuntó contra la dirigencia y señaló que Ítalo Montano no fue un jugador pedido por él: "Yo no pedí a Italo para Cali, las decisiones antes de hacían de manera consensuadas".

La mentalidad del equipo

“Para jugar y ganar a estos niveles hay que tener mucho temple, carácter y buen juego. Debemos fortalecernos en esos aspectos. Tenemos un plantel talentoso pero en la adversidad debemos ser más fuertes. Podemos hacerlo".

Y añadió: "Cuando no tenemos la pelota el equipo se frustra y no disfruta el saber defenderse. Y cuando la tenemos, somos consecuencia de esa emoción que reprochamos y no nos permite tener fluidez para jugar".

Sobre las criticas de la afición

“Comparto la inconformidad de la hinchada porque quiere vernos hacer un mejor juego colectivo. Estamos trabajando en eso".

Por ahora, Cali deberá preparar el partido de vuelta en territorio peruano. El encuentro será el próximo miércoles 6 de julio, en territorio peruano.