Gamero destacó el juego, pero sentenció que "el marcador fue corto"

Luego de la victoria de Millonarios 2-0 a Always Ready en la Copa Sudamericana, el técnico Alberto Gamero destacó el juego de sus dirigidos y la actitud que se tuvo en la cancha, pero no le gustó el hecho de no haber cerrado la serie, pues para él se pudo sentenciar la eliminatoria en El Campín de Bogotá.

Mire acá: Millonarios doblegó a Always Ready en su debut en la Copa Sudamericana

"El marcador fue corto. Tuvimos que haber liquidado eso. Sin embargo, me tranquiliza que el equipo jugó bien, generó muchas opciones y en general mejoró. Debimos haber ganado por más, pero me voy contento", puntualizó.

El timonel dio el balance del compromiso en general: "Era importante ganar y mantener el arco en cero. Me deja más tranquilo el funcionamiento del equipo. El mayor temor que tenía es que me hicieran un gol. Estaba muy pendiente de eso", declaró el entrenador, que aprovechó para resaltar el haber mantenido el arco en cero, pues esto le da la oportunidad a Millonarios de poder marcar al menos un tanto en Bolivia y cerrar la llave.

También Gamero destacó que se le ganó a una escuadra con jugadores experimentados que han jugado en la propia Selección de ese país. "El equipo ganando el partido siguió presionando en zona alta. Ganamos un partido duro a un rival fuerte con seis o siete jugadores de la selección boliviana", analizó.

Puede ver: Felipe Jaramillo explicó sus problemas con Pinto y la polémica salida de Millonarios

Millonarios enfrentará la vuelta de la llave ante Always Ready el próximo 20 de febrero en La Paz, Bolivia. El cuadro 'albiazul' intentará cerrar su clasificación en condición de visitante.