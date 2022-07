También resaltó que no solamente cuida su físico, también trabaja lo mental, “genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Cuido de mi cuerpo y de mi mente”.

Aun así, él sabe que la edad no es solo un número y se esfuerza mucho durante estos años para continuar con su nivel: “Tengo experiencia, conozco mi cuerpo. Sé cuándo puedo y cuándo no. Me enorgullece que la gente continúe diciendo que Cristiano, con 37, 38... continúa manteniendo el nivel de siempre. Hay algo que aprendí en los últimos años: después de los 33, el cuerpo continúa respetándote, pero la batalla más dura, en mi opinión, es a nivel mental”.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo: su carrera deportiva y los equipos por los que ha pasado

Finalmente, el jugador explicó que para él es un orgullo poder competir con personas jóvenes, pero esto es algo que consiguió con años de dedicación al deporte en el que se convirtió en una leyenda.

RÉCORDS DE CRISTIANO RONALDO

Cristiano a lo largo de su carrera, ha logrado llevarse varios récords en el mundo del futbol, actualmente es el único futbolista que ha sido goleador en la Premier League, La Liga y la Serie A.