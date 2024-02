¿Cuántas van? El amplio historial de escándalos de James en sus clubes

Mientras la prensa brasileña destaca que James Rodríguez tendría horas contadas en Sao Paulo, y en medio de las negociaciones con el Besiktas, lo que puede marcar el regreso del cucuteño a Europa, el jugador colombiano no ha debutado en el 2024, y ha tenido un principio de año con ‘pataletas’ que lo comprometen en la ciudad paulista.

Cuando James Rodríguez saltó a Europa para jugar con el Porto, todo era perfecto. Hubo armonía entre André Villas-Boas, James, y Radamel Falcao García, tanto que conquistaron la Uefa Europa League en 2011. Esto le permitió al cucuteño de irse al Mónaco. Con Claudio Ranieri, no hubo mayor problema, pese a que al principio empezó siendo suplente mientras se adaptaba.

Su paso fue corto en Francia y exitoso, sumando 38 juegos y marcando diez goles. Tras un impecable Mundial en el 2014, saltó al Real Madrid, en donde tuvo mayor polémica. Con Carlo Ancelotti, todo fue perfecto, el italiano era un padre para el colombiano. Fueron 46 partidos los que disputó, convirtió 17 tantos y dio 18 asistencias. Pero, tras la salida de Ancelotti, llegó Rafa Benítez y perdió cabida.

Las lesiones lo complicaron. Siempre fue el mismo problema: el sóleo. Una mala relación con Rafa Benítez condicionó al colombiano Tras el español, llegó Zinedine Zidane, en donde perdió aún más oportunidades.

Se fue en condición de cedido al Bayern Múnich por pedido de Carlo Ancelotti. El italiano se volvió a ir, y Jupp Heynckes le tendió la mano. Luego, con Niko Kovac la historia no fue la mejor con dardos del colombiano sobre la Selección Colombia afirmando que era uno en el combinado nacional, jugando hasta lesionado, algo que también dijo en el Real Madrid.

De vuelta a España, llegó con una fama de fiestero, por ser el “rey de la fiesta en Alemania”, algo que pasó en Madrid también. Everton le tendió la mano con Carlo Ancelotti de nueva cuenta. Se fue, y llegó Rafa Benítez. En el Al-Rayyan de Catar tuvo una turbulenta relación con Nicolás Córdova por las lesiones y en donde estuvo relegado al banquillo.

Luego, fue en Olympiacos en donde las lesiones lo siguieron afectando. Su estratega tomó cartas en el asunto en un clásico relegándolo por su estado físico, y ahí fue cuando reaccionó de mala manera y buscó refugio en Sao Paulo. En Brasil, sucedió lo mismo: lesiones que no lo dejaron continuar, y ahora, insatisfecho por no poder disputar el Paulista, armó pataleta al ser el único en no viajar a la final contra Palmeiras de la Supercopa.