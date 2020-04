De Teo a Valenciano: "Está cobrando por hablar y tiene que cuidar su trabajo"

A lo largo de los últimos meses, Iván René Valenciano ha lanzado algunos comentarios que no han caído bien a la afición de Junior, así como tampoco a sus jugadores y, aunque ya le había respondido en un par de ocasiones, Teófilo Gutiérrez volvió a hablar y aprovechando una charla, vía Instagram, con el periodista Eduardo Luis López, el delantero no se guardó nada y dijo qué piensa del 'Bombardero'.

Cuestionado por López respecto a los dichos del exjugador y sobre si los mismos le molestaban, Gutiérrez fue claro al declarar que a él no le molesta lo que digan de él, lo que les incomoda es que hablen mal del equipo. "No, es que a mí no me molesta si opinan de mí porque eso me ayuda a crecer como persona y como deportista. Ya sé convivir con eso, al contrario eso me ayuda. Es como en tu trabajo, te tienen que criticar para sobresalir de los demás, preocúpate cuando no hablen de ti", arrancó diciendo 'Teo' al narrador sobre este tema.

Posteriormente añadió: "Lo malo de él es que se está metiendo con la institución que le dio de comer, con la gente de Junior que lo quiere mucho. Está perdiendo credibilidad ahí y no es justo porque él es ídolo de todos, y ha dejado una huella importante en el Junior, es el goleador del fútbol colombiano entonces tiene que cuidar esa imagen. Pero bueno, ahora está cobrando por hablar entonces tiene que cuidar su trabajo".

Teófilo no ha podido brillar con Junior en sus primeras presentaciones de Copa Libertadores, sin embargo, se sabe que es un jugador fundamental para la institución y es uno de los máximos referentes del equipo de Julio Comesaña, que es otro de los que espera para saber qué sucederá con el fútbol en el país y en los torneos Conmebol.