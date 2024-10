Desde Liverpool lanzan pullas al nivel de Luis Díaz con Colombia: "decepcionante"

Para nadie es un secreto que Luis Díaz es uno de los mejores jugadores de Colombia en la actualidad, pues su presente en el Liverpool es positivo, así como su rendimiento en la selección Colombia.

Pese a esto, las críticas no dan espera y Luis Díaz ha sufrido un duro ataque desde Liverpool que podría poner a pensar a Arne Slot sobre la titularidad del delantero colombiano en el equipo.

Le puede interesar: ¿Cuánto paga la victoria de Colombia ante Chile en Eliminatorias?

El último partido jugado por Luis Díaz fue con la selección Colombia en El Alto, con su selección, el atacante del Liverpool sufrió una derrota ante Bolivia por las Eliminatorias, pese a tener un jugador de más por más de una hora de compromiso, lo que llamó la atención de la prensa en Inglaterra.

"Díaz tuvo una actuación decepcionante y fue reemplazado a 12 minutos del final", mencionaron en el Liverpool Echo, uno de los medios de la reconocida The World In One City.

Aunque las condiciones del partido favorecían a Colombia, es válido recalcar el tema de la altura en Bolivia, pues a pesar de esto, Lucho fue uno de los jugadores más determinantes ganado duelos por la banda izquierda para Colombia, aunque a la final no terminaron en gol.

De momento, Luis Díaz sigue concentrado con la selección de Colombia preparando lo que será el enfrentamiento ante Chile en Barranquilla en el marco de la décima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá.

Lea también: Lorenzo se la jugaría con un as bajo la manga ante Chile: inesperada sorpresa

por otro lado, el Liverpool de Luis Díaz marcha primero en la Premier League al cosechar 18 puntos en siete compromisos, uno más que el Manchester City que es segundo de la tabla.

¿Cuándo juega Colombia vs Chile por Eliminatorias?

La selección de Néstor Lorenzo se prepara para recibir a Chile en Barranquilla el próximo martes 15 de octubre desde las 3:30 de la tarde en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias de la Conmebol.