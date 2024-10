Desmienten que la FCF esté cumpliendo 100 años: "Hay muchas contradicciones"

La Selección Colombia está estrenando, pues el plantel absoluto de la Tricolor lució una camiseta inédita en el partido ante Chile por las Eliminatorias a la Copa del Mundo, el cual terminó ganando 4-0, esta, con el fin de recrear una de las primeras que utilizó desde que está constituida la federación (supuestamente desde 1924).

No obstante, hay versiones que indican que la Federación Colombiana de Fútbol no está cumpliendo 100 años, y más bien se está acogiendo a historias de asociaciones que no le corresponden y con las cuales incluso estuvo en conflicto durante un largo periodo.

El historiador Felipe Valderrama habló con Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores' de Antena 2 este martes 15 de octubre, y, con algunas fechas corroboró que la FCF no está cumpliendo 100 años, y consideró que la camiseta conmemorativa carece de sentido.

Vea también: [Video] Piden que Luis Díaz renuncie a Selección Colombia: "Te pesa la camiseta"

¿Es cierto que la Federación Colombiana de Fútbol no está cumpliendo 100 años?

El historiador invitado afirmó que el 12 de junio de 1924 se creó la Liga del Atlántico (primer intento por crear fútbol profesional), no la FCF; y posterior a ello hubo otras cinco fechas clave, y fue hasta la última cuando surgió la federación.

El 8 de junio de 1936 se crea la Adefutbol (FIFA lo reconoce), "dicen que crearon clubes de papel", comentó Felipe con base en un relato del historiado Guillermo Ruiz. Doce años más tarde, en 1948, nació la Dimayor y con ella el fútbol profesional en Colombia.

En 1964 surgió la Federación de Fútbol de Colombia y dos años más tarde, en 1966, FIFA la avaló. Y por último, el 15 de junio de 1971 nació realmente la Federación Colombiana de Fútbol, como se conoce actualmente, y la que tiene así 53 años, no 100. "Hay muchas contradicciones" en la historia y la camiseta, comentó Valderrama.

Le puede interesar: [Video] Chile alza la voz y acusa a Colombia de un robo en Eliminatorias

Ahora, será el turno para Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para que asista al espacio de 'Palabras Mayores' y expliqué el porqué la FCF se acogió a una historia que, según algunos conocedores, no le corresponde.