Dibu Martínez se burló de razón por la que lo odian en Colombia: "No me importa"

Emiliano 'Dibu' Martínez se ha convertido en uno de los arqueros más cuestionados en los últimos años. El guardameta de la Selección Argentina fue centro de la polémica tras haber protagonizado una acción bastante polémica en el partido por Eliminatorias ante la Selección Colombia.

Para el portero del Aston Villa, aquella derrota ante el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo no cayó nada bien. Una vez terminó el compromiso, la reacción del jugador surgido en Independiente de Avellaneda fue bastante notable. Una de las situaciones que generó polémica fue la acción del argentino golpeando una de las cámaras de la transmisión. Un hecho que lo obligó a tener dos partidos de sanción por parte de la FIFA.

Después del incidente presentado en el Metropolitano de Barranquilla, las críticas contra el portero del combinado albiceleste no se hicieron esperar. Más allá de eso, el guardameta albiceleste apuntó que todo sucedió en medio de un ambiente bastante complicado y que la situación estaba muy relacionada a la rivalidad que sienten los colombianos con él.

En diálogo con France Football, tras recibir el premio como mejor arquero del mundo, el portero reveló varias situaciones referentes a su rivalidad especial con Colombia. Para el portero es evidente que en suelo cafetero hay una perspectiva negativa hacia él por los resultados en las últimas Copas América: “Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien”,

Seguido a ello, el guardameta del Aston Villa confirmó que la situación con el camarógrafo tuvo detalles que no se vieron: “Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y el cámara colombiano me seguía riéndose de mí. No lo emitieron por televisión. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme”.

Para el argentino, la sanción que le impusieron fue exagerada: “He trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí”

Finalmente, Martínez confirmó que siente que hay una persecución en su contra. Así lo señaló diciendo que es algo que no tiene importancia para sí mismo: “A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y mi país”.

Argentina volverá a contar con el portero de Aston Villa en las próximas dos jornadas de Eliminatorias. El elenco albiceleste se medirá ante Paraguay y Perú por las fechas 11 y 12 de las clasificatorias.